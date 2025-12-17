  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 17 De Diciembre Del 2025
SÍGUENOS
Hermosillo

Clima en Hermosillo hoy 17 de diciembre; calor se mantiene en la capital sonorense

Las temperaturas mínimas oscilarán por debajo de los 15 grados centígrados, causando un ambiente más frío durante la mañana y noche

Dic. 17, 2025
Clima en Hermosillo hoy 17 de diciembre; calor se mantiene en la capital sonorense

La ciudad de Hermosillo tendrá un día despejado y sin probabilidad de lluvia. La temperatura máxima estimada es de 30°C y una mínima de 13°C, registrando un ambiente más frío por la mañana y más cálido por la tarde de este miércoles.

Para hoy 17 de diciembre, se espera una sensación térmica de 27 grados centígrados en la capital sonorense. El amanecer llega a las 07:11 y el atardecer será a las 17:28, brindando un total de 10 horas y 18 minutos de luz solar.

El viento llegará a una velocidad de hasta 23 kilómetros por hora. La calidad del aire será de 38, considerada como "Aceptable", permitiendo disfrutar de actividades al aire libre si no se presenta irritación o picor de ojos y garganta, este nivel representa un riesgo muy bajo para la salud.

De igual manera, se pronostica una humedad media en la ciudad, del 48 por ciento para este día. El índice FPS también será medio, principalmente de las 11:00 a las 14:00 horas, por lo que permanecer en el exterior durante tiempo prolongado no sería riesgoso para la salud.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica que los próximos días la corriente en chorro subtropical originará cielos parcialmente nublados sobre la región centro, sur y oriente sin probabilidad de lluvia.

Por otra parte, se mantendrá un ambiente frío a muy frío sobre la región montañosa y fresco sobre las costas en la madrugada y noche. Asimismo, permanecerá una sensación cálida sobre la región centro, sur y noroeste; con temperaturas superiores a los 32°C en algunos puntos de la entidad durante la tarde.

CLIMA EN HERMOSILLO HOY 17 DE DICIEMBRE

Por la mañana

  • Temperatura: 14°C
  • Cielo: Despejado
  • Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

A mediodía

  • Temperatura: 29°C
  • Cielo: Soleado
  • Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

Durante la noche

  • Temperatura: 22°C
  • Cielo: Despejado
  • Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

En la madrugada del jueves 18 de diciembre

  • Temperatura: 15°C
  • Cielo: Despejado
  • Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

RECOMENDACIONES PARA LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS EN HERMOSILLO

Ante este escenario, la Coordinación Estatal de Protección Civil llama a la población a mantener las acciones preventivas propias de la temporada de otoño y seguir estas recomendaciones:

  1. Abrígate bien al salir temprano y quítate capas de ropa gradualmente conforme suba el calor durante el día.
  2. Evita exponerte al aire frío justo al despertar o después de hacer ejercicio.
  3. Incluye alimentos ricos en vitamina C y zinc como frutas cítricas, guayaba, pimientos, y frutos secos, que fortalecen el sistema inmune ante los cambios de temperatura.
  4. Usa ropa en capas como una camiseta térmica o de manga larga ligera + suéter o sudadera + chamarra ligera es ideal. Así puedes adaptarte al cambio de clima sin sobrecalentarte después.
Marcela Islas
Marcela Islas

Egresada de Literaturas Hispánicas de la Universidad de Sonora, con experiencia en periodismo y turismo; pasión por la cultura, música y gastronomía.


Contenido Relacionado
Clima en Hermosillo hoy 16 de diciembre; se esperan máximas por encima de los 30°C
Hermosillo

Clima en Hermosillo hoy 16 de diciembre; se esperan máximas por encima de los 30°C

Diciembre 16, 2025

El ambiente cálido se mantendrá en las zonas centro, sur y noroeste del estado de Sonora durante el resto de los días, incluyendo la capital sonorense

Clima en Hermosillo hoy 11 de diciembre; se pronostican máximas superiores a los 30°C
Hermosillo

Clima en Hermosillo hoy 11 de diciembre; se pronostican máximas superiores a los 30°C

Diciembre 11, 2025

La capital sonorense se mantendrá con un ambiente mucho más cálido durante las tardes, por lo que se recomienda usar ropa adecuada

Clima en Hermosillo hoy 10 de diciembre; se mantendrán tardes cálidas en la ciudad
Hermosillo

Clima en Hermosillo hoy 10 de diciembre; se mantendrán tardes cálidas en la ciudad

Diciembre 10, 2025

En lo que resta de la semana se pronostican condiciones estables dando paso a cielos mayormente despejados y sin probabilidad de lluvia en Sonora