Clima en Hermosillo hoy 16 de diciembre; se esperan máximas por encima de los 30°C

La ciudad de Hermosillo tendrá un día despejado y sin probabilidad de lluvia. La temperatura máxima estimada es de 30°C y una mínima de 13°C, registrando un ambiente más frío por la mañana y más cálido por la tarde de este martes.

Para hoy 16 de diciembre, se espera una sensación térmica de 28 grados centígrados en la capital sonorense. El amanecer llega a las 07:10 y el atardecer será a las 17:28, brindando un total de 10 horas y 18 minutos de luz solar.

El viento llegará a una velocidad de hasta 27 kilómetros por hora. La calidad del aire será de 38, considerada como "Aceptable", permitiendo disfrutar de actividades al aire libre si no se presenta irritación o picor de ojos y garganta, este nivel representa un riesgo muy bajo para la salud.

De igual manera, se pronostica una humedad media en la ciudad, del 48 por ciento para este día. El índice FPS también será medio, principalmente de las 11:00 a las 14:00 horas, por lo que permanecer en el exterior durante tiempo prolongado no sería riesgoso para la salud.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica que los próximos días la corriente en chorro subtropical originará cielos parcialmente nublados sobre la región centro, sur y oriente sin probabilidad de lluvia.

Por otra parte, se mantendrá un ambiente frío a muy frío sobre la región montañosa y fresco sobre las costas en la madrugada y noche. Asimismo, permanecerá una sensación cálida sobre la región centro, sur y noroeste; con temperaturas superiores a los 32°C en algunos puntos de la entidad durante la tarde.

CLIMA EN HERMOSILLO HOY 16 DE DICIEMBRE

Por la mañana

Temperatura : 13°C

: Cielo: Despejado

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

A mediodía

Temperatura : 29°C

: Cielo: Soleado

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

Durante la noche

Temperatura : 22°C

: Cielo: Despejado

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

En la madrugada del miércoles 17 de diciembre

Temperatura : 14°C

: Cielo: Despejado

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

RECOMENDACIONES PARA LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS EN HERMOSILLO

Ante este escenario, la Coordinación Estatal de Protección Civil llama a la población a mantener las acciones preventivas propias de la temporada de otoño y seguir estas recomendaciones: