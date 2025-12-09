  • 24° C
Hermosillo

Clima en Hermosillo hoy 9 de diciembre; suben las temperaturas máximas por encima de los 30°C

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé condiciones estables dando paso a cielos mayormente despejados y sin probabilidad de lluvia

Dic. 09, 2025
La ciudad de Hermosillo tendrá un día despejado y sin probabilidad de lluvia. La temperatura máxima estimada es de 31°C y una mínima de 13°C, registrando un ambiente más frío por la mañana y más cálido por la tarde de este martes.

Para hoy 9 de diciembre, se espera una sensación térmica de 28 grados centígrados en la capital sonorense. El amanecer llega a las 07:06 y el atardecer será a las 17:26, brindando un total de 10 horas y 20 minutos de luz solar.

El viento llegará a una velocidad de hasta 30 kilómetros por hora. La calidad del aire será de 40, considerada como "Aceptable", permitiendo disfrutar de actividades al aire libre si no se presenta irritación o picor de ojos y garganta, este nivel representa un riesgo muy bajo para la salud.

De igual manera, se pronostica una humedad baja en la ciudad, del 18 por ciento para este día. El índice FPS también será medio, principalmente de las 11:00 a las 14:00 horas, por lo que permanecer en el exterior durante tiempo prolongado no sería riesgoso para la salud.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé condiciones estables dando paso a cielos mayormente despejados y sin probabilidad de lluvia en Sonora, con un ambiente frío a muy frío sobre la región montañosa y fresco sobre las costas en la madrugada y noche.

Además, se mantendrá un ambiente muy frío, sobre la región centro, sur y noroeste se espera un ambiente más cálido, con temperaturas superiores a los 30°C en algunos puntos de la entidad durante la tarde.

CLIMA EN HERMOSILLO HOY 9 DE DICIEMBRE

Por la mañana

  • Temperatura: 13°C
  • Cielo: Despejado
  • Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

A mediodía

  • Temperatura: 30°C
  • Cielo: Soleado
  • Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

Durante la noche

  • Temperatura: 22°C
  • Cielo: Despejado
  • Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

En la madrugada del miércoles 10 de diciembre

  • Temperatura: 13°C
  • Cielo: Despejado
  • Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

RECOMENDACIONES PARA LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS EN HERMOSILLO

Ante este escenario, la Coordinación Estatal de Protección Civil llama a la población a mantener las acciones preventivas propias de la temporada de otoño y seguir estas recomendaciones:

  • Abrígate bien al salir temprano y quítate capas de ropa gradualmente conforme suba el calor durante el día.
  • Evita exponerte al aire frío justo al despertar o después de hacer ejercicio.
  • Incluye alimentos ricos en vitamina C y zinc como frutas cítricas, guayaba, pimientos, y frutos secos, que fortalecen el sistema inmune ante los cambios de temperatura.
  • Usa ropa en capas como una camiseta térmica o de manga larga ligera + suéter o sudadera + chamarra ligera es ideal. Así puedes adaptarte al cambio de clima sin sobrecalentarte después.
Marcela Islas
Marcela Islas

Egresada de Literaturas Hispánicas de la Universidad de Sonora, con experiencia en periodismo y turismo; pasión por la cultura, música y gastronomía.


