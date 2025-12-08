  • 24° C
Hermosillo

Aeropuerto Internacional de Hermosillo abrirá dos nuevas rutas para el próximo año 2026

La ampliación de la oferta de vuelos buscará fortalecer la movilidad dentro del estado de Sonora y potenciar la llegada de visitantes nacionales

Dic. 08, 2025
El Aeropuerto Internacional de Hermosillo contará con dos nuevas rutas aéreas a partir del próximo año 2026, conectando directamente con Ciudad Juárez, Chihuahua y Mazatlán, Sinaloa.

La Secretaría de Economía y Turismo en Sonora confirmó la ampliación de la oferta de vuelos, una decisión que busca fortalecer la movilidad dentro del estado y potenciar la llegada de visitantes nacionales.

Roberto Gradillas Pineda, titular de la dependencia, destacó que la conectividad aérea es una prioridad para impulsar tanto los viajes de los sonorenses como el incremento del flujo turístico hacia una entidad que continúa creciendo en desarrollo económico y oferta turística.

Según explicó, estas nuevas rutas permitirán ampliar las oportunidades de viaje y abrir la puerta a un mayor intercambio comercial y recreativo.

El funcionario enfatizó que trabajar en la frecuencia de los vuelos hacia Ciudad Juárez y Mazatlán representa un impulso directo al sector turístico, que en los últimos años ha mostrado un aumento significativo.

RECONOCIMIENTO DIAMANTE PARA EL AEROPUERTO DE HERMOSILLO

"Estamos muy emocionados de seguir trabajando de la mano con las autoridades aeroportuarias", señaló, subrayando la importancia de estas alianzas para concretar mejoras en infraestructura y servicios.

Gradillas Pineda también recordó que el Aeropuerto Internacional de Hermosillo recibió recientemente el distintivo "Punto Limpio", un reconocimiento que certifica las buenas prácticas de higiene y sanidad en el inmueble.

Además, presumió que la terminal cuenta con el "Reconocimiento Diamante", la acreditación más alta que puede obtener un aeropuerto en México, basada en su infraestructura, calidad de servicio y experiencia del usuario.

"Muy contentos porque tenemos un aeropuerto de calidad", afirmó, añadiendo que la instrucción del gobernador Alfonso Durazo Montaño es clara: ampliar y fortalecer las oportunidades de conectividad para Sonora.

Con estas nuevas rutas, Hermosillo se posiciona como un punto estratégico para viajeros de negocios y turistas, consolidando su papel como una puerta de entrada esencial al noroeste del país.

Marcela Islas
Marcela Islas

Egresada de Literaturas Hispánicas de la Universidad de Sonora, con experiencia en periodismo y turismo; pasión por la cultura, música y gastronomía.


