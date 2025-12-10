Clima en Hermosillo hoy 10 de diciembre; se mantendrán tardes cálidas en la ciudad

La ciudad de Hermosillo tendrá un día despejado y sin probabilidad de lluvia. La temperatura máxima estimada es de 30°C y una mínima de 12°C, registrando un ambiente más frío por la mañana y más cálido por la tarde de este miércoles.

Para hoy 10 de diciembre, se espera una sensación térmica de 28 grados centígrados en la capital sonorense. El amanecer llega a las 07:06 y el atardecer será a las 17:26, brindando un total de 10 horas y 20 minutos de luz solar.

El viento llegará a una velocidad de hasta 25 kilómetros por hora. La calidad del aire será de 40, considerada como "Aceptable", permitiendo disfrutar de actividades al aire libre si no se presenta irritación o picor de ojos y garganta, este nivel representa un riesgo muy bajo para la salud.

De igual manera, se pronostica una humedad baja en la ciudad, del 20 por ciento para este día. El índice FPS también será medio, principalmente de las 11:00 a las 14:00 horas, por lo que permanecer en el exterior durante tiempo prolongado no sería riesgoso para la salud.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé condiciones estables dando paso a cielos mayormente despejados y sin probabilidad de lluvia en Sonora, con un ambiente frío a muy frío sobre la región montañosa y fresco sobre las costas en la madrugada y noche.

Además, se mantendrá un ambiente muy frío, sobre la región centro, sur y noroeste se espera un ambiente más cálido, con temperaturas superiores a los 30°C en algunos puntos de la entidad durante la tarde.

CLIMA EN HERMOSILLO HOY 10 DE DICIEMBRE

Por la mañana

Temperatura: 14°C

Cielo: Despejado

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

A mediodía

Temperatura: 30°C

Cielo: Soleado

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

Durante la noche

Temperatura: 22°C

Cielo: Despejado

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

En la madrugada del jueves 11 de diciembre

Temperatura: 14°C

Cielo: Despejado

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

RECOMENDACIONES PARA LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS EN HERMOSILLO

Ante este escenario, la Coordinación Estatal de Protección Civil llama a la población a mantener las acciones preventivas propias de la temporada de otoño y seguir estas recomendaciones: