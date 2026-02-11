Clima en Hermosillo hoy 11 de febrero; se aproxima un nuevo frente frío esta semana

Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial
Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.
Desarrollado por SACS IA
La ciudad de Hermosillo tendrá un miércoles soleado y sin probabilidad de lluvia. La temperatura máxima estimada es de 29°C y una mínima de 14°C, registrando un ambiente fresco por la mañana y cálido durante la tarde de hoy.
Para hoy 11 de febrero, se espera una sensación térmica de 27 grados centígrados en la capital sonorense. El amanecer llega a las 07:05 y el atardecer será a las 18:10, brindando un total de 10 horas y 56 minutos de luz solar.
El viento llegará a una velocidad de hasta 27 kilómetros por hora. La calidad del aire será de 35, considerada como "Aceptable", permitiendo disfrutar de actividades al aire libre si no se presenta irritación o picor de ojos y garganta, este nivel representa un riesgo muy bajo para la salud.
El Sistema Meteorológico Nacional (SMN), prevé que durante los próximos días 12 y 13 de febrero un frente frío se aproximará a Sonora, el cual originará rachas de viento fuertes (60 km/h) sobre municipios del noroeste, norte y noreste.
También generará un marcado descenso en las temperaturas para los próximos 3 días posteriores a su ingreso. Se prevén que las temperaturas mínimas desciendan hasta valores de -5°C a 0°C en la región serrana, noreste y norte; de 5 a 10°C en el noroeste, centro y sur.
Aunado a esto, se esperan precipitaciones ligeras con puntuales moderadas en las regiones del norte, noreste, este y sur. Este sistema mantiene probabilidades de lluvias moderadas y posible caída de nieve y aguanieve sobre la región montañosa de la entidad.
CLIMA EN HERMOSILLO HOY 11 DE FEBRERO
Por la mañana
- Temperatura: 15°C
- Cielo: Soleado
- Probabilidad de lluvia: 0 por ciento
A mediodía
- Temperatura: 28°C
- Cielo: Soleado
- Probabilidad de lluvia: 0 por ciento
Durante la noche
- Temperatura: 23°C
- Cielo: Despejado
- Probabilidad de lluvia: 0 por ciento
En la madrugada del jueves 12 de febrero
- Temperatura: 16°C
- Cielo: Parcialmente nublado
- Probabilidad de lluvia: 0 por ciento
RECOMENDACIONES PARA LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS EN HERMOSILLO
Ante este escenario, la Coordinación Estatal de Protección Civil llama a la población a mantener las acciones preventivas propias de la temporada de invierno y seguir estas recomendaciones:
- Abrigarse adecuadamente, cubriendo cabeza, manos y pies.
- Evitar cambios bruscos de temperatura.
- Consumir alimentos ricos en vitamina C y mantenerse hidratado.
- No usar anafres, braseros o carbón dentro de espacios cerrados.
- Mantener ventilación adecuada si se usan calentadores.
- Revisar que estufas y calentadores estén en buen estado.
- Apagar calentadores antes de dormir o salir de casa.
- Instalar detectores de monóxido de carbono si es posible.
- Poner especial atención a niñas, niños, adultos mayores y personas enfermas.
- No automedicarse; acudir al centro de salud ante síntomas respiratorios.