Clima en Hermosillo hoy 11 de febrero; se aproxima un nuevo frente frío esta semana

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

La ciudad de Hermosillo tendrá un miércoles soleado y sin probabilidad de lluvia. La temperatura máxima estimada es de 29°C y una mínima de 14°C, registrando un ambiente fresco por la mañana y cálido durante la tarde de hoy.

Para hoy 11 de febrero, se espera una sensación térmica de 27 grados centígrados en la capital sonorense. El amanecer llega a las 07:05 y el atardecer será a las 18:10, brindando un total de 10 horas y 56 minutos de luz solar.

El viento llegará a una velocidad de hasta 27 kilómetros por hora. La calidad del aire será de 35, considerada como "Aceptable", permitiendo disfrutar de actividades al aire libre si no se presenta irritación o picor de ojos y garganta, este nivel representa un riesgo muy bajo para la salud.

El Sistema Meteorológico Nacional (SMN), prevé que durante los próximos días 12 y 13 de febrero un frente frío se aproximará a Sonora, el cual originará rachas de viento fuertes (60 km/h) sobre municipios del noroeste, norte y noreste.

También generará un marcado descenso en las temperaturas para los próximos 3 días posteriores a su ingreso. Se prevén que las temperaturas mínimas desciendan hasta valores de -5°C a 0°C en la región serrana, noreste y norte; de 5 a 10°C en el noroeste, centro y sur.

Aunado a esto, se esperan precipitaciones ligeras con puntuales moderadas en las regiones del norte, noreste, este y sur. Este sistema mantiene probabilidades de lluvias moderadas y posible caída de nieve y aguanieve sobre la región montañosa de la entidad.

CLIMA EN HERMOSILLO HOY 11 DE FEBRERO

Por la mañana

Temperatura: 15°C

Cielo: Soleado

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

A mediodía

Temperatura: 28°C

Cielo: Soleado

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

Durante la noche

Temperatura: 23°C

Cielo: Despejado

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

En la madrugada del jueves 12 de febrero

Temperatura: 16°C

Cielo: Parcialmente nublado

Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

RECOMENDACIONES PARA LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS EN HERMOSILLO

Ante este escenario, la Coordinación Estatal de Protección Civil llama a la población a mantener las acciones preventivas propias de la temporada de invierno y seguir estas recomendaciones: