Hermosillo

Clima en Hermosillo hoy 11 de febrero; se aproxima un nuevo frente frío esta semana

Con este sistema, se espera que las temperaturas descienden gradualmente en los próximos días, con una ligera probabilidad de precipitaciones

Feb. 11, 2026
La ciudad de Hermosillo tendrá un miércoles soleado y sin probabilidad de lluvia. La temperatura máxima estimada es de 29°C y una mínima de 14°C, registrando un ambiente fresco por la mañana y cálido durante la tarde de hoy.

Para hoy 11 de febrero, se espera una sensación térmica de 27 grados centígrados en la capital sonorense. El amanecer llega a las 07:05 y el atardecer será a las 18:10, brindando un total de 10 horas y 56 minutos de luz solar.

El viento llegará a una velocidad de hasta 27 kilómetros por hora. La calidad del aire será de 35, considerada como "Aceptable", permitiendo disfrutar de actividades al aire libre si no se presenta irritación o picor de ojos y garganta, este nivel representa un riesgo muy bajo para la salud.

El Sistema Meteorológico Nacional (SMN), prevé que durante los próximos días 12 y 13 de febrero un frente frío se aproximará a Sonora, el cual originará rachas de viento fuertes (60 km/h) sobre municipios del noroeste, norte y noreste.

También generará un marcado descenso en las temperaturas para los próximos 3 días posteriores a su ingreso. Se prevén que las temperaturas mínimas desciendan hasta valores de -5°C a 0°C en la región serrana, noreste y norte; de 5 a 10°C en el noroeste, centro y sur.

Aunado a esto, se esperan precipitaciones ligeras con puntuales moderadas en las regiones del norte, noreste, este y sur. Este sistema mantiene probabilidades de lluvias moderadas y posible caída de nieve y aguanieve sobre la región montañosa de la entidad.

CLIMA EN HERMOSILLO HOY 11 DE FEBRERO

Por la mañana

  • Temperatura: 15°C
  • Cielo: Soleado
  • Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

A mediodía

  • Temperatura: 28°C
  • Cielo: Soleado
  • Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

Durante la noche

  • Temperatura: 23°C
  • Cielo: Despejado
  • Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

En la madrugada del jueves 12 de febrero

  • Temperatura: 16°C
  • Cielo: Parcialmente nublado
  • Probabilidad de lluvia: 0 por ciento

RECOMENDACIONES PARA LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS EN HERMOSILLO

Ante este escenario, la Coordinación Estatal de Protección Civil llama a la población a mantener las acciones preventivas propias de la temporada de invierno y seguir estas recomendaciones:

  1. Abrigarse adecuadamente, cubriendo cabeza, manos y pies.
  2. Evitar cambios bruscos de temperatura.
  3. Consumir alimentos ricos en vitamina C y mantenerse hidratado.
  4. No usar anafres, braseros o carbón dentro de espacios cerrados.
  5. Mantener ventilación adecuada si se usan calentadores.
  6. Revisar que estufas y calentadores estén en buen estado.
  7. Apagar calentadores antes de dormir o salir de casa.
  8. Instalar detectores de monóxido de carbono si es posible.
  9. Poner especial atención a niñas, niños, adultos mayores y personas enfermas.
  10. No automedicarse; acudir al centro de salud ante síntomas respiratorios.
