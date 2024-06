Ya no imprimas tu recibo al hacer retiros en cajeros automáticos y esta es la razón

Advertencia ecológica y de seguridad, estas son las alternativas más responsables durante las transacciones financieras

Por: Araceli Rodríguez

En la era digital, la decisión de imprimir o no un recibo puede tener repercusiones más allá de lo aparente. Expertos advierten que imprimir recibos de retiro en cajeros automáticos o en lugares públicos puede no solo ser innecesario sino también riesgoso.

La principal preocupación radica en el gasto innecesario de papel, un recurso cuya producción conlleva una carga ambiental significativa debido a la sobreexplotación de recursos naturales. Al imprimir recibos que muchas veces terminan en botes de basura sin romper, se perpetúa un ciclo de consumo de papel que podría evitarse.

Además del impacto ambiental, existe un riesgo directo para la seguridad de los datos personales. Los recibos impresos contienen información sensible como detalles de la cuenta bancaria, aunque no incluyan el NIP. Esta información podría ser aprovechada por delincuentes para realizar fraudes bancarios, especialmente si los recibos no se destruyen adecuadamente.

"Imprimir y dejar los recibos en el cajero automático o en botes de basura sin romperlos aumenta el riesgo de robo de identidad", advierte el experto en seguridad digital, subrayando la importancia de adoptar prácticas seguras al realizar transacciones financieras.

En lugar de imprimir, se sugiere alternativas más seguras y ecológicamente responsables. Una opción es utilizar la banca móvil para verificar los retiros realizados o tomar una fotografía del recibo en el momento de la transacción, lo cual proporciona un registro digital sin generar desechos adicionales.

En conclusión, tomar conciencia sobre el impacto ambiental y los riesgos de seguridad asociados con la impresión de recibos puede influir en decisiones más responsables durante las transacciones financieras. Optar por métodos digitales y evitar la impresión de recibos puede ser una contribución significativa hacia un consumo más sostenible y seguro.