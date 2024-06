Visa americana 2024: Estos son los bancos de México donde se puede pagar el trámite

El proceso para obtener la visa americana en México para algunos es muy tardado por el tiempo de espera de citas para la entrevista. Para iniciar con el trámite se requiere cubrir un costo específico que debe ser pagado para que la solicitud siga adelante. Por lo que es importante destacar que no todos los bancos en México están autorizados para recibir este pago.

Lo primero que se debe saber es que el pago de la solicitud de la visa americana en México se debe hacer invariablemente en efectivo. Ya que no se aceptan cobros mediante tarjeta de crédito o débito, por lo que es necesario acudir a las ventanillas bancarias autorizadas para completar la transacción.

¿CUÁLES SON LOS BANCOS?

En México, solo dos bancos están autorizados para procesar el pago de la visa americana:

Scotiabank

Citibanamex

Ambos bancos cuentan con numerosas sucursales en todo el país, lo que facilita encontrar uno cerca.

¿CÓMO REALIZAR EL PAGO?

Ingresar a la página de la embajada o consulado y selecciona la opción "Pago en efectivo ".

o y selecciona la opción "Pago en ". La página proporcionará un archivo digital con la referencia de pago ; se debe imprimir y acudir a una sucursal de Scotiobank o Citibanamex.

con la referencia de ; se debe imprimir y acudir a una sucursal de Scotiobank o Citibanamex. Realizar el pago exclusivamente en ventanillas .

exclusivamente en . En la misma hoja se indicará el tipo de cambio equivalente en pesos mexicanos.

equivalente en pesos mexicanos. Se tendrá un par de días para realizar el pago , ya que la referencia tiene una vigencia .

, ya que la referencia tiene una . Una vez finalizado el proceso en el banco , se recomienda guardar el ticket o voucher por cualquier aclaración futura.

, se recomienda guardar el o voucher por cualquier aclaración futura. Se recibirá la confirmación del pago en el correo electrónico registrado; este proceso puede tardar un par de días, por lo que es importante estar atento.

Es importante mencionar que este pago de derechos para la visa americana no es reembolsable ni transferible. Si el pago no se utiliza en tiempo y forma, el dinero no será repuesto y se perderá.

Para más detalles sobre este y otros trámites, se recomienda visitas los sitios web oficiales de la Embajada de los Estados Unidos.