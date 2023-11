Vales de despensa: así puedes identificar si son verdaderos o falsos

En el mundo laboral, recibir vales de despensa es una prestación beneficiosa que ayuda a los trabajadores a cubrir sus compras básicas.

Sin embargo, en ocasiones, es posible encontrarse con la desagradable situación en la que la cajera de un supermercado rechaza estos vales, argumentando que son falsos, por lo que te compartiremos una guía para diferenciar los vales auténticos de los fraudulentos.

Identificar vales falsos es fundamental, ya que los delincuentes a menudo intentan aprovecharse de estos cupones para obtener dinero fácil.

CUIDADO CON ESTAFAS

No solo los recibes como parte de tu salario, sino que, en algunas ocasiones, al hacer compras en el supermercado, alguien podría ofrecerte vales de despensa a cambio de efectivo, alegando que no pueden utilizarlos debido a la falta de tiempo o porque los productos que desean comprar no son elegibles para esta forma de pago.

A pesar de la buena voluntad, es importante estar alerta, ya que podrían tratarse de vales falsificados.

Para determinar si un vale es auténtico, es esencial realizar una inspección visual y conocer ciertos elementos clave. Aquí te indicamos cómo:

VALES FÍSICOS

Datos de la empresa emisora.

Asegúrate de que el número de folio no se repita, ya que esto sería un indicio de falsificación.

Busca marcas de agua y relieves táctiles, que son características comunes en los vales auténticos.

VALES ELECTRÓNICOS