Vacaciones de Verano 2024: ¿Cuáles son las estafas más comunes al comprar un viaje? Esto sabemos

Las ansiadas vacaciones de verano han llegado y consigo la emoción de planear un viaje inolvidable. Muchas de las personas buscan paquetes en agencias, páginas de internet y redes sociales con la ilusión de tener el viaje perfecto.

Sin embargo, esto puede verse afectado, ya que constantemente hay muchos anuncios que prometen "las mejores ofertas" y terminan siendo fraude.

¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES ESTAFAS AL COMPRAR UN VIAJE?

Agencias de viaje engañosas

Entre las estafas más frecuentes se encuentra las agencias de viaje fraudulentas que promocionan paquetes vacacionales a precios por debajo de lo normal. Según advierte el sitio de la Policía Cibernética de la Guardia Nacional, dichas empresas son de dudosa procedencia.

Estas agencias de viaje solicitan un anticipo del 50 por ciento prometiendo enviar comprobantes de la reservación del hotel, boletos de avión y entradas para atracción turísticas y nunca los entregan. Cuando las víctimas intentan contactarlos, no obtienen respuesta y mucho menos se les regresa su dinero.

Viajes de premio

Otro engaño recurrente son las falsas promociones que te ofrecen viajes todo pagado. A través de llamadas, correos electrónicos o mensajes de texto, en el cual informan que se ha sido seleccionado para disfrutar de unas vacaciones de lujo, pero para reclamar el premio se debe pagar una serie de cargos o proporcionar información personal.

Renta de casa falsa

Alquilar una casa o departamento para las vacaciones también puede convertirse en una pesadilla si no tomas las precauciones necesarias. Muchas plataformas en línea son utilizadas por estafadores para publicar anuncios de propiedades que no existen o que no están disponibles para rentarse.

¿CÓMO PROTEGERSE DE LAS ESTAFAS?

Para evitar caer en estas trampas, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recomienda:

Verificar la reputación de la agencia: Utilizar la herramienta "Monitoreo de Tiendas Virtuales" de la Profeco para conocer la trayectoria de la empresa.

Utilizar la herramienta "Monitoreo de Tiendas Virtuales" de la Profeco para conocer la trayectoria de la empresa. Desconfiar de las ofertas demasiado buenas: Si un precio parece increíblemente bajo, es probable que se trate de una estafa.

Si un precio parece increíblemente bajo, es probable que se trate de una estafa. Evitar realizar pagos por adelantado: Realizar los pagos solo cuando se esté seguro de la veracidad de la oferta.

Realizar los pagos solo cuando se esté seguro de la veracidad de la oferta. Utiliza plataformas seguras: Realiza tus reservas a través de plataformas confiables y reconocidas. Revisar que la URL del sitio web empiece con "https://" y que tenga el símbolo de un candado cerrado.

Realiza tus reservas a través de plataformas confiables y reconocidas. Revisar que la URL del sitio web empiece con "https://" y que tenga el símbolo de un candado cerrado. Redes sociales: Evitar comprar paquetes de viaje por Facebook, Instagram o WhatsApp, ya que no son portales confiables y nunca se sabe quién se encuentra detrás de los perfiles.

Evitar comprar paquetes de por Facebook, Instagram o WhatsApp, ya que no son portales confiables y nunca se sabe quién se encuentra detrás de los perfiles. Comparar precios: Consultar el "Registro Nacional de Turismo" y el portal de la "Asociación Mexicana de Agencias de Viajes" para corroborar qué compañías de viaje tienen un registro seguro ante la ley.

Las vacaciones de verano pueden ser una experiencia maravillosa si se toman las precauciones necesarias. Por lo que es importante informarse sobre las estafas más comunes y seguir los consejos de expertos para disfrutar de un viaje tranquilo y seguro.