Usuarios reportan fallas con las transferencias SPEI este sábado 1 de noviembre

Durante la tarde de este sábado 1 de noviembre, cientos de usuarios de la banca en línea en México reportaron problemas para realizar o recibir transferencias interbancarias a través del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI).

El SPEI es el sistema que utilizan prácticamente todas las instituciones financieras en el país para procesar pagos y transferencias electrónicas, por lo que cualquier interrupción o demora impacta directamente a millones de usuarios.

Este sistema es operado por el Banco de México (Banxico), el cual que permite enviar dinero en tiempo real entre distintas instituciones financieras.

De acuerdo con el portal especializado Downdetector, los reportes de fallas comenzaron poco antes del mediodía y se incrementaron de manera considerable alrededor de la 1:00 de la tarde.

USUARIOS REPORTAN PROBLEMAS PARA REALIZAR TRANSFERENCIAS

Muchos usuarios reportaron en redes sociales que, en las bancas móviles de distintos bancos, las transferencias se quedaban "en espera", "programadas" o, en algunos casos, eran devueltas sin completarse.

"Fallando SPEI curiosamente en día 1º del mes, ¿acaso no pueden hacer mantenimiento en horarios convenientes?", escribió un usuario en redes sociales, mientras otros señalaron que los inconvenientes no eran nuevos, ya que durante las noches también han experimentado fallas entre las 10:00 p.m. y la 1:30 a.m.

FALLAS EL PASADO 24 DE OCTUBRE

Hasta el momento, Banxico no ha emitido un comunicado oficial sobre las causas de este nuevo incidente, aunque se recuerda que apenas el pasado viernes 24 de octubre se registraron retrasos en el servicio entre las 5:45 p.m. y las 8:00 p.m., debido a labores de mantenimiento en la plataforma.

Estos inconvenientes han generado molestia entre clientes que realizan operaciones laborales o comerciales, especialmente en fechas de pago como el inicio de mes.

En redes sociales, varios internautas han exigido una mejor comunicación por parte de los bancos y del propio Banxico para evitar la incertidumbre cada vez que ocurren este tipo de fallas.