¿Te llegan mensajes de depósitos? Conoce cómo operan los fraudes por SMS en México

Recientemente en México, los fraudes por mensajes de texto (SMS) que simulan depósitos bancarios son más comunes y se han hecho convertido en una de las modalidades de estafa más comunes y peligrosas.

Este tipo de engaño, conocido como smishing (una variante del phishing que se realiza a través de SMS), aprovecha la confianza que los usuarios tienen en la banca digital y en las transferencias SPEI para obtener sus datos personales y vaciar sus cuentas en cuestión de minutos.

Los mensajes fraudulentos suelen llegar con textos aparentemente legítimos, como: "Has recibido una transferencia SPEI", "Consulta tu comprobante aquí" o "Tienes un bono pendiente de cobro".

En muchos casos incluyen logos de instituciones financieras o del Banco de México, lo que da una falsa sensación de autenticidad.

Sin embargo, al hacer clic en los enlaces proporcionados, la víctima es redirigida a sitios falsos que imitan las plataformas de los bancos o de instituciones oficiales.

¿CÓMO ES EL MODUS OPERANDI DE LAS ESTAFAS POR SMS?

El modo de operación de estos fraudes sigue un patrón claro:

Mensajes falsos: Llegan por SMS o correo electrónico simulando depósitos, premios o movimientos bancarios.

Llegan por o correo electrónico simulando depósitos, premios o movimientos bancarios. Enlaces fraudulentos: Dirigen a páginas falsas donde se solicita información confidencial.

Dirigen a páginas falsas donde se solicita información confidencial. Robo de credenciales: Al ingresar datos, los delincuentes obtienen acceso a la banca en línea del usuario.

Al ingresar datos, los delincuentes obtienen acceso a la banca en línea del usuario. Vaciado de cuentas: Los estafadores transfieren los fondos o realizan compras sin autorización.

La sofisticación de estos fraudes ha aumentado considerablemente. Los delincuentes utilizan páginas casi idénticas a las de los bancos y mensajes con lenguaje técnico que parecen legítimos.

La rapidez con la que pueden ejecutarse los robos, a veces en cuestión de minutos, hace que la prevención sea la herramienta más eficaz.

¿CÓMO PROTEGERTE DEL SMISHING?

No abras ni respondas mensajes sospechosos; elimínalos de inmediato. No ingreses datos a través de enlaces recibidos por SMS; revisa tus movimientos directamente desde la app o sitio oficial de tu banco. Desconfía de mensajes con tono urgente o enlaces acortados. Activa alertas de seguridad y notificaciones de movimientos en tu banca móvil. Reporta los mensajes sospechosos a tu banco y a la Condusef.

El smishing es una amenaza silenciosa pero altamente efectiva. Mantener la prudencia, verificar siempre la información y fortalecer la educación digital son las mejores defensas para proteger tus finanzas ante una estafa que puede afectar a cualquier usuario.