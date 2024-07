Totalplay anuncia regaló a sus clientes tras llegar a los 5 millones de usuarios

Totalplay, la empresa mexicana de telecomunicaciones, anuncio un emocionante regalo en celebración por alcanzar los cinco millones de clientes.

Con el objetivo de festejar en grande este logro, Totalplay ha anunciado que tiene un regalo especial para algunos de sus clientes.

¿CUÁL ES EL REGALO QUE TIENE TOTALPLAY?

La cuenta oficial de Totalplay en X (anteriormente conocida como Twitter) informó que, de los cinco millones de suscriptores, solo 20 mil serán los afortunados en recibir este regalo.

El premio consiste en un año completo de suscripción a Apple TV, un atractivo incentivo para muchos usuarios.

¿CÓMO OBTENER EL REGALO?

A partir del 1 de julio y hasta el 15 de julio, 20 mil clientes de Totalplay serán seleccionados al azar para recibir un año de Apple TV+ gratis.

Los ganadores serán notificados por correo electrónico y recibirán un enlace para activar su suscripción.

REQUISITOS PARA PARTICIPAR

Para ser elegible para el regalo, los clientes deben cumplir con los siguientes requisitos:

Ser cliente actual de Totalplay con un servicio activo de internet, televisión o telefonía.

. Estar al corriente con sus pagos.

UN AÑO DE ENTRETENIMIENTO DE CALIDAD

Apple TV+ ofrece una amplia variedad de contenido original de alta calidad, incluyendo series premiadas como "Ted Lasso", "The Morning Show" y "Severance", así como películas aclamadas por la crítica como "CODA" y "The Tragedy of Macbeth".

De acuerdo con Statista, al cierre de junio de 2024, el 94 por ciento de los consumidores con acceso a internet utilizaban al menos un servicio de streaming, y el 54 por ciento tenía contratadas dos o más aplicaciones. Estas cifras destacan la creciente demanda y el uso de plataformas de streaming entre los usuarios.

Este regalo es un ejemplo más del compromiso de Totalplay con ofrecer a sus clientes la mejor experiencia posible. La empresa se ha destacado por su innovación en el sector de las telecomunicaciones, ofreciendo servicios de alta velocidad y calidad, así como un excelente servicio al cliente.