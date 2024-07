Starbucks tiene promoción en dos Frappuccinos por 99 pesos; ¿Cuándo estará disponible?

Starbucks México llega para endulzar el verano con una irresistible promoción. La famosa cadena de cafetería estadounidense ha anunciado una promoción interesante en la que se podrá disfrutar de dos Frappuccinos por solo 99 pesos.

Esta promoción de Starbucks es una oportunidad para disfrutar de sus deliciosos Frappuccinos a un precio especial durante los primeros días de julio.

¿CUÁNDO ESTARÁ DISPONIBLE ESTA PROMOCIÓN?

Esta oferta estará vigente del 4 al 7 de julio en todas las tiendas Starbucks Coffe de la República Mexicana, de la apertura al cierre y fue confirmada a través del portal oficial de la marca.

Dicha promoción permite a los consumidores adquirir dos Frappuccinos tamaño grande por 99 pesos. Se puede aprovechar esta oferta al ordenar en tienda, mediante el servicio de Pickup (recoger en tienda) o Car Pickup (recoger en el auto).

Para validar la promoción, es necesario presentar el cupón correspondiente o solicitar la oferta directamente al barista.

Esta oferta es válida únicamente en tiendas Starbucks Coffee de México que cuenten con disponibilidad y conectividad al sistema Starbucks Rewards.

Es importante destacar que no aplica en el servicio a domicilio de Starbucks Rewards Delivery ni con agregadores como Didi, Rappi, Uber o Wow+, ni en aeropuertos.

¿CUÁLES SON LOS FRAPPUCCINOS PARTICIPANTES?

Los Frappuccinos incluidos en esta promoción son:

Café Frappuccino

Espresso Frappuccino

Mocha Blanco Frappuccino

Caramel Frappuccino

Chip Frappuccino

Cookies and Cream Frappuccino

Estas bebidas no incluyen modificadores, los cuales se cobrarán a precio de lista.

No te pierdas esta excelente oportunidad de disfrutar de dos deliciosos Frappuccinos deliciosos a un precio irresistible, por lo que ve al Starbucks más cercano del 4 al 7 de julio y refréscate en este verano con esta promoción imperdible. No olvides presentar el cupón o mencionar la promoción al realizar al pedido, ya que no será válido.