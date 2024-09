Si eres pensionado o jubilado del IMSS o del Issste, ¿te afecta el cambio de poderes?

Si eres pensionado o jubilado del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) esto definitivamente te interesa.

Y es que quienes están en este renglón en el Seguro Social, habitualmente, reciben su depósito el primer día de cada mes; sin embargo, en esta ocasión el asunto cambiará, pues el 1 de octubre es día feriado, inhábil, por lo que pensionados y jubilados no tendrán pago ese día.

Como se recordará, cada seis años se realiza el cambio de poderes, y el 1 de octubre sale de la Presidencia de México Andrés Manuel López Obrador, para que asuma el cargo quien resultó ganadora del proceso del 2 de junio: Claudia Sheinbaum Pardo.

A raíz de que el día es inhábil, el pago de pensiones del IMSS no se realizará en ese día, sino hasta el siguiente, por lo que no hay motivo de preocupación de que dinero no se vea reflejado en tu cuenta en ese día.

¿Y LOS JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL ISSSTE?

En el caso de los pensionados y jubilados del Issste, pues no hay de qué preocuparse, ya que como este instituto realiza los depósitos los últimos días del mes, no se verán afectados por la transición de gobierno.

Ellos recibirán el depósito en sus cuentas a partir del 27 de septiembre, por lo que no sufrirán retrasos.