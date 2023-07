SAT podría multarte por guardar dinero bajo el colchón; esta sería la sanción

Aunque guardar dinero en casa no constituye un delito en sí, el problema estribaría en que si no lo has declarado al SAT lo pueda tomar como "lavado de dinero".

Y es que esa sensación de tener efectivo en casa da a su poseedor cierto grado de seguridad, máxime si se trata de disponer de él en lo inmediato, además de estar dispuestos a correr el riesgo de que un incidente provoque que se pierda.

Otros más se quieren evitar los cobros de los bancos por disposición de efectivo, así como otras tarifas.

Sin embargo, ¿existe la posibilidad de que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) pueda multar a una persona por guardar el dinero debajo del colchón?

ESTO PASA SI TIENES DINERO GUARDADO EN CASA

, aún hay personas que desconfían de estas instituciones y prefieren tenerlo en casa, bajo elo en alguna otra parte.

Pese a que la ley no dice qué cantidad de efectivo se considera "blanqueo de capitales" o evasión de impuestos, lo más recomendable es no superar el límite, que va de 20 mil a 50 mil pesos en efectivo.

El problema aplica cuando la cantidad de dinero son millones, ya que la autoridad tributaria cuestionará la procedencia del mismo, máxime cuando ellos sepan a cuánto ascienden tus ingresos anuales.

MULTA POR TENER DINERO BAJO EL COLCHÓN

NO hay una sanción económica por guardar el dinero en casa o tenerlo bajo el colchón; sin embargo, el SAT podría multarte por no declarar los ingresos de efectivo en casa.

El monto de las sanciones económicas por no declarar este dinero oscila entre los 10 mil y 100 mil pesos, además de que, de cualquier manera, deberás pagar impuestos por esa cantidad.

Así las cosas, y aunque no es delito guardar el dinero en casa, no son opción financiera ni legal, por lo que lo más recomendable es guardarlo en bancos, donde estaría seguir.

Además, en caso de que quieras tener disponible el efectivo, deberás tener presente que lo declares.