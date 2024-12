SAT otorga prórroga para habilitar el Buzón Tributario sin multas

En días anteriores se dio a conocer que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) sancionaría económicamente a los contribuyentes que no tuvieran activo el Buzón Tributario.

Sin embargo, hay excelentes noticias, pues la dependencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) decidió no ser tan estricta y otorgó una prórroga para que los contribuyentes puedan habilitar su Buzón Tributario.

Esta es una herramienta del SAT que funciona como medio de comunicación entre el órgano que recauda los impuestos y los usuarios.

Así las cosas, no será en 2025 cuando se apliquen las multas, sino que el contribuyente contará con 365 días para habilitarlo; es decir, todo 2026.

La noticia fue dada a conocer en la Resolución Miscelánea Fiscal 2025, misma que se publicó este lunes 30 de diciembre en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Con ello se autoriza una prórroga al 1 de enero del 2026, para habilitar el Buzón Tributario; es decir, que quienes no hayan habilitado el Buzón Tributario en este inicio de 2025, o no hayan registrado o actualizado sus medios de contacto, no serán objeto de sanción económica.

¿QUIÉNES DEBEN HABILITAR SU BUZÓN TRIBUTARIO?

De conformidad con el SAT, los contribuyentes que están obligados a habilitar el Buzón Tributario son las personas físicas y morales inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), a excepción de:

Personas físicas y morales que estén cancelados o suspendidos ante el RFC.

Personas físicas sin obligaciones fiscales y sin actividad económica.

Los tributarios asalariados y asimilados a salarios, cuyos ingresos en el ejercicio inmediato anterior sean menores a 400 mil pesos.

El Buzón Tributario no es algo nuevo, sino una obligación que entró en vigor a partir de 2020, y las multas por no contar con él oscilan entre los tres mil 850 y los 11 mil 540 pesos, sanción que, hasta antes de la prórroga, se aplicaría a partir del 1 de enero de 2025.

ASÍ PUEDES HABILITAR EL BUZÓN TRIBUTARIO DEL SAT

A fin de que actives el Buzón Tributario, es importante que sigas estos pasos::

Ingresar al portal del SAT ( sat .gob.mx).

( .gob.mx). Haz "clic" en el botón " Buzón Tributario ".

". Acceder con RFC y Contraseña o e.firma vigente.

Elige "Configuración" y llenar el formulario de medios de contacto, en el que se registra un correo electrónico y un número celular.

Una vez que hagas este procedimiento, dentro de las 72 horas siguientes deberás confirmar los medios de contacto, para lo cual se enviará un email con una liga de confirmación, en la que se tiene que pinchar para verificar el correo.

Para confirmar el número celular se envía un mensaje SMS con un código, el cual se debe capturar en la opción Configuración del Buzón Tributario.

