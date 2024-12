SAT multará a quienes presten más de este monto. Evite ser sancionado

La época decembrina es una temporada durante la cual se busca estar en familia y compartir con ella; además, durante ese lapso se realizan gastos que superan la capacidad de las personas, por lo que recurren a familiares o amigos para que les presten dinero.

Sin embargo, aunque es una práctica común, aunque no lo creas, podría acarrearte problemas legales y financieros inesperados si incumples con algunos requisitos fiscales, por lo que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) refiere que podría aplicar multas por hasta 35 mil pesos, pero sólo en casos muy específicos.

Y es que, de conformidad con lo estipulado en el artículo 81 del Código Fiscal de la Federación (CFF), el órgano que administra los impuestos, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), este está obligado a demandar el cumplimiento de obligaciones fiscales, en las que se incluyen los empréstitos entre familiares y amistades.

Sin embargo, esto no quiere decir que si no informas de un préstamo, esta acción podría considerarse como una infracción, y en el caso de los empréstitos de sumas considerables, los cuales no sean reportados, podrían incurrir en multas y sanciones.

ESTOS SON LOS PRÉSTAMOS QUE DEBEN DECLARARSE

Así las cosas, el SAT especifica cuáles son los préstamos personales que están sujetos al fisco, aunque se lleven a cabo entre familiares o amigos, sin fines comerciales.

Ejemplo de ello es en caso de que el empréstito supere los 600 mil pesos, en una exhibición o como suma acumulada en un año, es obligación de la persona declararlo ante el SAT.

De conformidad con el artículo 82 del CFF, en caso de que se incurra en omisión de esta declaración, las multas que se pueden aplicar podrían ser de hasta 35 mil pesos.

Y es que el SAT está al pendiente de este requerimiento es porque considera que a este tipo de transacciones como ingresos extraordinarios, mismos que deben reportarse mediante la Forma 86-A.

Con este documento se registrar las sumas que no provienen de fuentes de ingreso tradicionales, como empleo o comercio, por lo que sin este registro, el empréstito podría interpretarse como un ingreso gravable, acarreando multas económicas y administrativas.

ESTE ES EL LÍMITE DE PRÉSTAMOS PARA EVITAR SANCIONES DEL SAT

Aclarado el punto, es importante que sepas que, para evitar problemas con el fisco, quienes presten sumas por encima de los 600 mil pesos deben presentar la declaración correspondiente.

Por ello, al cumplir con este requisito previenes, además de multas, garantizas la transparencia en las operaciones financieras personales, y, por consecuencia, también te evitas dolores de cabeza.