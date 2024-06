SAT: Estas son las personas que deben pagar impuestos por su pensión IMSS en 2024

En las últimas semanas, ha circulado en redes sociales el rumor de un supuesto "nuevo pago" al SAT sobre las pensiones

Por: Jhoanna Ontiveros Peraza

En las últimas semanas, ha circulado información errónea en redes sociales sobre un supuesto "nuevo impuesto" al Impuesto Sobre la Renta (ISR) para los pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Es importante aclarar que, si bien el ISR no es un impuesto nuevo, existen detalles específicos sobre su aplicación que los beneficiarios del IMSS deben conocer.

¿QUÉ ES EL ISR?

El ISR ha sido una parte integral del sistema fiscal mexicano durante muchos años, afectando a ciertas pensiones, incluyendo las de cesantía en edad avanzada y vejez. Sin embargo, en las últimas semanas, se circuló el rumor sobre el nuevo pago al Servicio de Administración Tributaria (SAT) sobre las pensiones.

¿QUIÉNES SON LAS PERSONAS QUE PAGARAN ISR POR SU PENSIÓN DEL IMSS?

Solo los pensionados que reciben más de 15 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) al mes deben pagar ISR. En 2024, el UMA está valorada en 108.57 pesos, esto significa que las pensiones que superen los 48 mil 856 pesos mensuales están sujetas a este impuesto.

¿CÓMO SE CALCULA EL ISR PARA LAS PENSIONES DEL IMSS?

El IMSS retiene directamente el ISR de las pensiones que superan el límite exento. Esto significa que los pensionados no necesitan realizar ningún trámite adicional para cumplir con sus obligaciones fiscales.

¿QUÉ PASA SI LA PENSIÓN ES MENOR A 48 MIL MENSUALES?

Si la pensión es menor a 48 mil 856 pesos mensuales, no se está obligado a pagar ISR. No se retendrá ningún monto de la pensión y no se realizará ninguna declaración ante el SAT.

Es importante destacar que para los pensionados que reciben una cantidad superior al límite exento, el IMSS ya realiza el cálculo y retención del ISR directamente de la pensión. Este proceso simplifica el cumplimiento fiscal, asegurando transparencia y eficiencia sin requerir gestiones adicionales por parte del beneficiario.

El ISR no es un impuesto nuevo, este ha sido parte del sistema fiscal mexicano durante muchos años y se aplica a ciertas pensiones, incluyendo las de cesantía en edad avanzada y vejez.