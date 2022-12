Rusia dejará de suministrar petróleo a Europa

El impacto de la guerra Rusia-Ucrania alcanza no nada más a estos países, sino también a Europa y el resto del mundo, porque se ha afectado lo relacionado con la cadena de suministros y también la comercialización de granos. Ahora, como una medida de presión sobre el "Oso europeo", el Grupo del G7 acordó un tope para el precio del barril de petróleo proveniente de Rusia vía marítima, el cual quedó en 60 dólares. Con ello se busca limitar los recursos económicos con los que contaría Moscú para continuar financiando el conflicto bélico. Sin embargo, al Kremlin no le gustó nadita el monto y no lo aceptó, y tampoco encontró eco en el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, quien dijo que no es una decisión seria y no tiene gran impacto. Y es que, para el mandatario ucraniano, lo ideal era menos: 30 dólares por barril, pues considera que los combustibles fósiles son pilar de la economía rusa, por lo que el G7, al asegurar el precio de 60 dólares, aplicable a partir de este 5 de diciembre, se asegura el envío de crudo. EL G7 NO VA SOLO: EEUU SE SUMA