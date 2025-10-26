¡Pum pin, los pago! Ricardo Salinas Pliego pide que su deuda con el SAT sea actualizada y la paga en días

Durante la celebración de su cumpleaños número 70 en la Arena Ciudad de México, el empresario Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, solicitó públicamente al Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo una actualización del monto que su conglomerado adeuda al Servicio de Administración Tributaria (SAT), y se comprometió a saldar la cifra "en menos de 10 días".

El evento, titulado "Celebra los 70 del Tío Richie", reunió a seguidores, invitados especiales y empleados del empresario. Desde el escenario, Salinas Pliego afirmó:

"Queremos pagar. Hoy estamos publicando dos documentos: el primero, un escrito de hace 10 días que le mandamos al SAT donde solicitamos que nos diga cuánto hay que pagar para poder liquidarlo en menos de 10 días".

LA MISIVA DEL "TÍO RICHIE"

De manera paralela, Grupo Salinas difundió en redes sociales varios documentos, entre ellos una carta enviada hace un año a Sheinbaum Pardo. En ese texto, el empresario manifestó la disposición de su grupo para cubrir 7 mil 600 millones de pesos por conceptos fiscales acumulados desde 2006, y aseguró que en octubre de 2022 ya se había realizado un primer pago de 2 mil 700 millones.

El documento señala que ese compromiso se derivó de un acuerdo alcanzado con funcionarios del anterior gobierno federal, específicamente con el entonces procurador fiscal y hoy subsecretario de Derechos Humanos, Félix Arturo Medina Padilla. No obstante, el pacto —según la versión de Grupo Salinas— no fue respetado.

DEUDA ENTRE DUDAS

Aun así, la cifra ofrecida por el empresario dista considerablemente de lo que el gobierno federal reclama. De acuerdo con los mismos documentos difundidos por el grupo empresarial, los cálculos atribuidos al exprocurador fiscal estiman un crédito real de 15 mil 660 millones de pesos.

En contraste, la Procuradora Fiscal de la Federación, Grisel Galeano, detalló en una conferencia matutina encabezada por la presidenta Sheinbaum que las deudas fiscales de las empresas de Salinas Pliego ascienden a 74 mil millones de pesos, de los cuales 48 mil millones se encuentran en su fase final de litigio ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La declaración del magnate reaviva así una de las controversias fiscales más importantes entre el gobierno mexicano y uno de los empresarios más influyentes del país.