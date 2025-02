Precio del dólar hoy martes 4 de febrero: El peso logra recuperarse

A pesar de la incertidumbre, el peso mexicano logró recuperarse gracias al diálogo entre la presidenta Sheinbaum y el mandatario estadounidense

Por: Jhoanna Ontiveros Peraza

El precio del dólar hoy martes 4 de febrero de 2025 en México se ubica en un promedio de 20.45 pesos por unidad, tras un fin de semana de volatilidad cambiaria debido al anuncio de nuevos aranceles por parte de Estados Unidos.

A pesar de la incertidumbre, el peso mexicano logró recuperarse gracias al diálogo entre la presidenta Claudia Sheinbaum y el mandatario estadounidense Donald Trump, lo que permitió frenar momentáneamente la entrada de los nuevos gravámenes.

El Banco de México (Banxico) no informó sobre el tipo de cambio de cierre del lunes 3 de febrero de 2025, debido a que la banca mexicana no operó por ser día de asueto. No obstante, el dólar cerró la jornada en 20.39 pesos por unidad en el mercado cambiario.

El tipo de cambio FIX, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y determinado por Banxico en días hábiles bancarios, se fijó en 20.6068 pesos por dólar para este martes 4 de febrero. Además, el tipo de cambio para el pago de obligaciones en dólares quedó en 20.4497 pesos por divisa estadounidense.

TIPO DE CAMBIO HOY 4 DE FEBRERO DE 2025

La compra y venta de dólares en bancos del país presenta variaciones. A continuación, el tipo de cambio en diferentes instituciones financieras:

Afirme: Compra: 19.60 | Venta: 21.40 pesos

Compra: 19.60 | Venta: 21.40 pesos Banco Azteca: Compra: 19.55 | Venta: 21.94 pesos

Compra: 19.55 | Venta: 21.94 pesos BBVA Bancomer: Compra: 19.62 | Venta: 21.16 pesos

Compra: 19.62 | Venta: 21.16 pesos Banorte: Compra: 19.81 | Venta: 21.01 pesos

Compra: 19.81 | Venta: 21.01 pesos Citibanamex: Compra: 19.81 | Venta: 21.01 pesos

Compra: 19.81 | Venta: 21.01 pesos Scotiabank: Compra: 18.00 | Venta: 21.50 pesos

Citibanamex ofrece la mejor tasa de compra en 19.81 pesos por dólar, mientras que Banco Azteca presenta la venta más competitiva en 20.94 pesos por unidad.

Es importante recordar que el tipo de cambio está en constante fluctuación y puede variar en el transcurso del día según las condiciones del mercado.