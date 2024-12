¿Por qué cierran los bancos el 12 de diciembre en México?

El 12 de diciembre, día de la Virgen de Guadalupe, es una fecha especial para millones de mexicanos. Sin embargo, esta festividad también implica cambios en la operación de algunos servicios, como los bancarios.

Contrario al conocimiento popular sobre esta fecha, las sucursales bancarias en todo el país permanecerán cerradas debido a la celebración del Día del Empleado Bancario. Esta medida se toma para que los empleados puedan disfrutar de esta festividad junto a sus familias, según estipula la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV)

¿QUÉ SERVICIOS ESTARÁN DISPONIBLES?

Aunque las sucursales físicas no abrirán, los bancos han dispuesto diversas alternativas para que puedas realizar tus transacciones:

Cajeros automáticos. La mayoría de los cajeros automáticos funcionarán con normalidad, permitiéndote realizar retiros, depósitos y consultas de saldo.

Banca en línea y aplicaciones móviles. Podrás acceder a tus cuentas bancarias a través de internet o de tu teléfono celular para realizar transferencias, pagos de servicios y otras operaciones.

Centros de atención telefónica. Los bancos cuentan con líneas telefónicas para atender tus dudas y solicitudes.

12 DE DICIEMBRE ¿ES FERIADO OFICIAL EN MÉXICO?

No, el 12 de diciembre no es un feriado oficial a nivel federal. Por lo tanto, las empresas y negocios en general no tienen la obligación de cerrar sus puertas. Sin embargo, muchos bancos han decidido cerrar sus sucursales como muestra de respeto a esta festividad.

Además del 12 de diciembre, otra fecha importante en la que los bancos suelen ajustar sus horarios es el 25 de diciembre, Navidad. En esta fecha, es común que las sucursales cierren o tengan un horario reducido.

RECOMENDACIONES

Para evitar inconvenientes, te recomendamos:

Planificar tus transacciones: Si tienes pagos importantes que realizar, procura hacerlo con anticipación.

Utilizar los servicios digitales: Aprovecha la banca en línea y las aplicaciones móviles para realizar tus operaciones.

Consultar los horarios de atención: Antes de acudir a un cajero automático o centro de atención telefónica, verifica los horarios de atención.

Si bien las sucursales bancarias cerrarán el 12 de diciembre, los bancos ofrecen diversas alternativas para que puedas realizar tus transacciones de manera segura y conveniente. Al planificar tus actividades y utilizar los canales digitales disponibles, podrás realizar tus operaciones sin mayores contratiempos.