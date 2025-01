Pensión Mujeres Bienestar 2025: ¿Qué debo hacer si no he recibido el mensaje para recoger la tarjeta?

¿Todavía no te llaman? Tranquila, te explicamos cómo consultar fácilmente el estado de tu tarjeta de la pensión del bienestar para la mujer del 2025

Por: Karla Salinas

La Pensión Mujeres Bienestar 2025, forma parte de las múltiples ayudas económicas que ofrece el gobierno de México, en el que busca enaltecer la gran labor que hacen las mujeres, además de favorecer para que tengan un apoyo económico con el cual solventar ciertos gastos.

Desde que se inició el año, ya se han enviado los avisos a las beneficiarias para que recojan la tarjeta. De todos modos, hay quienes todavía no han recibido el mensaje. Ante tal situación, te detallaremos a dónde comunicarse para consultar el estado del plástico.

¿CÓMO CONSULTAR CUÁNDO RECOGER LA TARJETA?

Durante todo el mes de enero, se ha realizado la entrega de las tarjetas de la Pensión Mujeres Bienestar del 2025, plástico que se otorga a las mujeres para retribuirles económicamente su gran esfuerzo. Debido a la gran cantidad de solicitantes, es común que en algunos casos la entrega se pueda retrasar.

Se ha mencionado que hay personas que hicieron el trámite y no han recibido el mensaje para ir por el plástico. Ante tal situación, en la mañanera del 2 de enero, se notificó que las mujeres que todavía no reciban el llamado e hicieron el trámite en octubre del 2024, no deben caer en la preocupación, pueden optar por dos opciones:

Llamando al 800 6394 264 , número en el que se les auxiliará para saber el estatus del proceso.

, número en el que se les auxiliará para saber el estatus del proceso. Otra opción, es ingresar a la Secretaría de Bienestar, donde habrá un buscador disponible, donde solamente hay que colocar la CURP del solicitante para que aparezca fecha, hora y lugar para obtener su tarjeta.

¿QUÉ HACER CON LOS QUE HICIERON EL TRÁMITE EN NOVIEMBRE?

Como ya se mencionó anteriormente, por el momento en enero solamente se les hará entrega a las personas que hayan hecho el trámite en octubre. Por otro lado, para las que hicieron su proceso en noviembre, no deben de preocuparse.

Se menciona que todos los de noviembre, recibirán su plástico de la Pensión Mujeres Bienestar 2025 en febrero. En caso de transcurrir ocho días, y todavía no se ha recibido el mensaje, deberán de comunicarse a los contactos que mencionamos anteriormente para conocer el estatus actual para recoger la tarjeta. En ambos casos, para recogerla, hay que llevar el comprobante del registro, y una identificación oficial. Debemos llevar el original y copia.