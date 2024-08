Pensión IMSS: ¿Quiénes son los jubilados que no recibirán aguinaldo en 2024?

Con el final del 2024 a la vista, la expectativa por el aguinaldo se vuelve cada vez más esperado entre los trabajadores en activo y los jubilados en México. Sin embargo, no todos los beneficiarios de la Pensión IMSS podrán contar con esta prestación, ya que existen criterios específicos para determinar quiénes son elegibles.

El aguinaldo, que por ley equivale a al menos 15 días de salario, es una prestación que algunos pensionados pueden recibir, pero no todos tienen derecho a ella. Para recibir el aguinaldo en 2024, es fundamental estar bajo ciertos esquemas de pensión establecidos por la Ley del Seguro Social.

¿QUIÉNES SI RECIBIRÁN AGUINALDO?

De acuerdo con información oficial, solo aquellos jubilados que se encuentren bajo el amparo de Cesantía en Edad Avanzada o Vejez podrán recibir el aguinaldo. Estos esquemas de pensión están regulados bajo la Ley del 73, que estipula que los beneficiarios de estas modalidades tienen derecho a este beneficio.

¿QUIÉNES NO RECIBIRÁN AGUINALDO?

Por otro lado, los jubilados que están recibiendo pensión por viudez o incapacidad no son elegibles para recibir aguinaldo. Estos tipos de pensiones no están contemplados para la prestación del aguinaldo, ya que se rigen bajo diferentes disposiciones legales que no incluyen esta prestación adicional.

Para asegurarse de recibir el aguinaldo, es importante que los pensionados tengan actualizados sus datos y documentos personales. Cualquier discrepancia o falta de actualización en la información puede resultar en retrasos en el pago o incluso en que no se entregue el aguinaldo.

Aún no se ha establecido una fecha exacta para el depósito del aguinaldo, pero se espera que este se realice entre noviembre y diciembre. El monto del aguinaldo varía dependiendo del tiempo laborado, semanas cotizadas y el esquema de pensión bajo el que se encuentra cada jubilado.

Es importante que los pensionados se mantengan informados y revisen su estatus para evitar sorpresas en esta temporada de fin de año.