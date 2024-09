Pensión Bienestar: ¿Se entregará el recurso este lunes 16 de septiembre?

El programa Pensión del Bienestar para Personas Adultas Mayores, una pieza clave en la vida de millones de mexicanos, se enfrenta a un desafío en medio de las Fiestas Patrias. Con el 16 de septiembre, Día de la Independencia de México, como un feriado oficial, surgen dudas sobre la disponibilidad del depósito de 6 mil pesos correspondiente al bimestre septiembre-octubre.

Este programa social del Gobierno Federal está diseñado para apoyar a los adultos mayores de 65 años, proporcionándoles cada bimestre un ingreso de 6 mil pesos. El objetivo es asegurar un ingreso estable que mejore su calidad de vida, especialmente importante en tiempos de crisis y festividades, cuando los gastos tienden a aumentar.

¿SE ENTREGARÁ EL PAGO ESTE LUNES 16 DE SEPTIEMBRE?

Dado que el 16 de septiembre es un día feriado, la mayoría de las instituciones bancarias y gubernamentales no estarán operativas. Por esta razón, la Secretaría del Bienestar ha informado que no se realizará la dispersión de pagos en esta fecha. No obstante, el calendario de pagos no sufrirá cambios significativos.

Por lo que, la entrega de recursos continuará como estaba previsto a partir del 18 de septiembre, permitiendo a los beneficiarios acceder a su dinero sin inconvenientes.

A pesar del feriado, aquellos adultos mayores que hayan recibido su pensión en fechas anteriores podrán retirar su dinero utilizando cajeros automáticos. Además, el uso de tarjetas bancarias ofrece mayor flexibilidad, permitiendo a los beneficiarios acceder a sus fondos incluso en días no hábiles. Para quienes reciben el apoyo de manera presencial, se recomienda estar atentos a los puntos de pago móviles y fijos que se habilitan en distintas localidades.

¿QUÉ HACER SI NO SE RECIBE EL PAGO?

Si, después del 18 de septiembre, los beneficiarios no han recibido su depósito, deberán acudir a su banco o a un módulo de la Secretaría del Bienestar para recibir asistencia. También pueden verificar el estado de su pago a través de la aplicación o página web del Banco del Bienestar, usando su CURP para confirmar la realización del depósito.

Aunque el feriado puede ajustar temporalmente el calendario de pagos, el Gobierno asegura que el objetivo es garantizar que los adultos mayores reciban su pensión a tiempo. En esta ocasión, el feriado del 16 de septiembre no ha provocado cambios mayores en las fechas de dispersión.