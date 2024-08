Pensión Bienestar: 5 razones por las que puedes perder el pago bimestral de 6,000 pesos

Faltan pocas semanas para que las y los adultos de la tercera edad en el país puedan recibir su Pensión Bienestar correspondiente al mes de septiembre del 2024. Sin embargo, ¿sabías que puedes perder tu pago bimestral de 6,000 pesos si es que realizas alguna de estas 5 razones? Si quieres saber más al respecto, quédate con nosotros.

La Pensión Bienestar funge como uno de los principales apoyos que el gobierno de México tiene, pues guarda estrecha relación con los adultos mayores; es decir, el sector más vulnerable de la sociedad. Son más de 12 millones de afiliados los que, bimestre a bimestre, reciben un pago de 6,000 pesos para subsanar sus necesidades básicas.

Y si bien la Pensión Bienestar se ha convertido en un sustento realmente importante para las personas que tienen 65 años o más, la realidad es que perder el apoyo bimestral de 6,000 pesos es una consecuencia más latente de lo que se piensa. Por ende, aquí conocerás 5 razones que debes evitar si lo que quieres es seguir recibiendo esta cantidad de dinero.

5 RAZONES POR LAS QUE PUEDES PERDER LA PENSIÓN BIENESTAR

Si cuentas con algunas inconsistencias en los datos de identificación (como identidad falsificada o que pertenece a otra persona) puedes perder la Pensión Bienestar. De igual forma, podrías no recibirla si es que tú, como beneficiario, no te presentaras a recoger el pago en efectivo durante dos meses de manera consecutiva, lo cual hará que te den de baja del programa.

Si se detecta que el beneficiario está registrado en el padrón en más de una ocasión o que, igualmente, no recoge su tarjeta del Bienestar después de dos bimestres, el pago de 6,000 pesos podría cancelarse. Finalmente, la última razón guarda relación con la no localización del beneficiario, mismo que podría perder su pago si es que no se encuentra después de dos visitas consecutivas de parte del organismo.

¿PAGO DE 6,000 PESOS AUMENTARÁ EN 2025?

Claudia Sheinbaum, presidenta electa de México, aseguró que la Pensión Bienestar no solo se mantendría para el 2025, sino que su gobierno buscará que esta aumente de igual o mejor manera respecto a la inflación. En otras palabras, la posibilidad de que los afiliados a este apoyo gubernamental reciban más de 6,000 pesos para el próximo año es alta.