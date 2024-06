¡Otra vez en quincena! Usuarios de BBVA reportan fallas en la aplicación del banco

Usuarios de la aplicación de BBVA reportaron fallas este viernes 28 de junio. "Otra vez hace de las suyas en quincena", expresaron.

A través de redes sociales se compartieron imágenes de la app del banco con la leyenda "Lo sentimos, el servicio BBVA está temporalmente inactivo. Por favor, inténtalo más tarde".

"Ahora que necesito hacer unos pagos", dijo una persona quien intentaba entrar en la aplicación para revisar su cuenta y hacer movimientos bancarios.

También otra de las leyendas que aparecen en la app es sobre una operación no realizada. "La operación ha fallado. Inténtelo de nuevo", lo cual corresponde al mismo problema en la aplicación.

Debo pagar tarjeta (hoy se vence).

Debo pagar celular.

Debo pagar telmex.

Debo pagar proveedores.

Debo revisar si mis clientes me pagaron.

Debo "encender" mi t/c !!

¿Quién se hará responsable de los intereses de todo lo que no podré pagar?



Y la app de BBVA Bancomer me dice: pic.twitter.com/hCAlx4dl9n