¡No gastes de más! Sigue estos trucos sencillos para ahorrar gasolina y dinero

La gasolina es muy importante para los automóviles, debido a que se requiera para poder circular. Por ello, sin importar si estos son utilizados como transporte particular o herramienta de trabajo, aquí te mencionamos algunos trucos para ahorrar combustible.

De acuerdo a información de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (Conuee), existen distintos factores que contribuyen al sobreconsumo de gasolina y a una contaminación innecesaria.

La la Secretaría de Energía (Sener) indicó que conducir con las técnicas apropiadas puede significar hasta un 30 por ciento de ahorro de combustible y dinero.

RECOMENDACIONES PARA AHORRAR GASOLINA

Arranque

Según información de la Conuee, es importante evitar calentar el motor cuando el vehículo no está en movimiento. Esto resulta ineficaz y aumenta el consumo de gasolina. Además, puede provocar un desgaste prematuro del motor.

Velocidad

Expertos sugirieron iniciar los recorridos en auto a velocidad moderada, acelerando gradualmente, es decir, presionando con suavidad el pedal del acelerador. Pisarlo a fondo produce hasta cuatro veces más consumo de gasolina.

Anticipación

Es importante anticiparse a las situaciones de frenado y aceleración del tránsito. Guardar el espacio suficiente para detenerte con suavidad, acelerar o cambiar de carril en forma segura puede ser lo ideal para ahorrar combustible.

Cambios de velocidad

Cuando el sistema motriz lo permita, cambia a una velocidad superior. Conuee apuntó que las velocidades bajas están diseñadas para lograr un alto empuje y una rápida aceleración, mientras que la cuarta, quinta y sexta velocidad ahorran gasolina. También es importante evitar forzar los cambios.

Aerodinámica

Cuando manejes rápido, cierra las ventanas y usa la ventilación interior. Con las ventanas abiertas, el vehículo aumenta su resistencia al aire y, por lo tanto, también se incrementa el consumo de combustible.

Mantenimiento del automóvil

Consulta los intervalos de mantenimiento o "servicio" que recomiendan los manuales proporcionados por los fabricantes de cada vehículo. Un buen mantenimiento puede disminuir el consumo de gasolina en un 10 por ciento, así como brindar un mejor funcionamiento.

Cuidado de las llantas

Siempre selecciona las llantas adecuadas para tu vehículo, así como realizar la alineación y balanceo cada 10 mil km asegura su estabilidad y durabilidad, además, evita inestabilidad en la marcha, desgaste y aumento en el consumo de combustible.

Carga de gasolina

Al cargar gasolina, asegúrate de que no haya derrames de combustible, verifica que el tapón del tanque no tenga fugas y evita cargar en ciertos horarios para no tener pérdidas por evaporación.

El mejor momento para llenar el tanque es cualquiera que sea después de las 18:00 horas. A partir de ese momento, se reduce la evaporización y disminuye la emisión de ozono al medio ambiente.