Infonavit: requisitos para cancelar tu crédito en 2024

Para anular tu hipoteca en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores debes cumplir con los siguientes requerimientos

Por: Araceli Rodríguez

La adquisición de una vivienda representa un compromiso financiero a largo plazo, especialmente cuando se trata de financiamientos otorgados por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

Sin embargo, puede llegar el momento en que un acreditado desee cancelar su crédito, ya sea porque no puede seguir pagando, no tiene intención de habitar la casa o simplemente ya no tiene interés en mantenerla.

OPCIONES PARA CANCELAR UN CRÉDITO DE INFONAVIT

Según la información que proporciona el Infonavit, un crédito se puede cancelar únicamente cuando la deuda ha sido completamente liquidada. Existen tres principales vías para lograr esto:

Terminar de Pagar el Crédito: La opción más directa para cancelar un financiamiento es saldar el total de la deuda.

Venta de la Vivienda: Si se decide cancelar el crédito mediante el pago de la vivienda, esta puede venderse y el dinero obtenido se utiliza para liquidar la deuda.

Solicitar una Dación en Pago: En caso de no poder continuar con los pagos mensuales, se puede optar por la dación de la vivienda. Esto significa que el Infonavit recibirá la propiedad a cambio de cancelar la deuda.

Es importante tener en cuenta que el proceso de dación no es gratuito y puede ser prolongado. Además, el Instituto retendrá todas las aportaciones realizadas hasta el momento sin ningún reembolso.

CONSECUENCIAS DE LA DACIÓN EN PAGO

La hipotecaria digital Yave menciona que, al entregar una casa al Infonavit, no se realiza ninguna devolución de dinero y es posible que se reciban penalizaciones. Por ejemplo, al regresar la vivienda, esto afectará el historial crediticio del titular, impidiéndole obtener un segundo crédito del Infonavit y posiblemente imponiéndole un costo adicional como derechohabiente del financiamiento.

Documentación Necesaria para la Dación en Pago

Para solicitar la dación en pago ante el Infonavit, se requieren los siguientes documentos en original y dos copias:

Solicitud de Dación en Pago: Este documento, donde se especifican las razones del trámite, se obtiene en las instalaciones del Infonavit.

Escrituras de la Vivienda: Documentación legal de la propiedad cuya deuda se pretende cancelar.

Certificado de Libre Gravamen: Expedido por el Registro Público de la Propiedad.

Acta de Nacimiento del Titular del Crédito.

Acta de Matrimonio: En caso de que el crédito sea conyugal.

Identificación Oficial con Fotografía: Del titular del crédito y, si es conyugal, de ambos cónyuges.

Recibos de Gastos Domiciliarios: Que deben estar al corriente.

Comprobantes de Pago de Mantenimiento de la Vivienda: Si aplica.

Cancelar un crédito de Infonavit es un proceso que requiere cumplir con ciertas condiciones y proporcionar la documentación necesaria. Es fundamental que los interesados se informen adecuadamente y consideren todas las implicaciones antes de tomar una decisión.