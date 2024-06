IMSS e ISSSTE: pensionados recibirán más de 20 mil pesos, ¿Quiénes son los beneficiados?

Estas son las razones del aumento de monto en las retribuciones del mes de julio por parte de las de Instituciones de Seguridad Social

Por: Araceli Rodríguez

En julio, algunos pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) recibirán una pensión superior a los 20,000 pesos. Este aumento responde a diversas razones, incluyendo el nuevo decreto del Fondo de Pensiones para el Bienestar y los programas de apoyo económico del gobierno federal.

Cada mes, los pensionados del IMSS y del ISSSTE esperan con ansias la llegada de su pensión, ya sea por motivos de viudez, incapacidad, vejez o cesantía avanzada. Sin embargo, no todos los pensionados reciben su dinero al mismo tiempo. El calendario de pagos 2024 del ISSSTE indica que sus beneficiarios reciben sus pensiones a finales de cada mes, mientras que los pensionados del IMSS las reciben el primer día de cada mes. Conoce las fechas de pago de ambas instituciones para el mes julio.

Para aquellos pensionados del IMSS que no están conformes con el monto recibido, existe la opción de registrar asignaciones familiares, lo cual permite aumentar la pensión al agregar nuevos beneficiarios. No obstante, a partir de julio, muchos pensionados no necesitarán realizar estos ajustes gracias al aumento anunciado.

AUMENTO DE PENSIONES A PARTIR DE JULIO

Según el Fondo de Pensiones para el Bienestar, algunos pensionados recibirán un aumento que les permitirá recibir el 100% porciento de su último salario, en lugar del 80% porciento actual. Este ajuste beneficiará a aquellos cuya pensión actual es igual o menor a 16,777.68 pesos. El decreto publicado el 1 de mayo de 2024 en el Diario Oficial de la Federación establece que el Fondo tiene como objetivo principal administrar y entregar recursos para complementar las pensiones hasta alcanzar el último salario del trabajador.

Este beneficio aplica únicamente a quienes comenzaron a cotizar bajo la Ley del Seguro Social vigente desde el 1 de julio de 1997 y aquellos bajo el régimen de cuentas individuales del ISSSTE. Se espera que este aumento se refleje en los pagos de julio 2024.

BENEFICIOS ADICIONALES CON LA PENSIÓN DEL BIENESTAR

Además del aumento anunciado, los pensionados que forman parte del programa de la Pensión del Bienestar recibirán un apoyo adicional de 6,000 pesos bimestrales. Este programa está dirigido a adultos mayores de 65 años y busca mejorar su economía para cubrir gastos diarios.

Por lo tanto, los pensionados del IMSS y del ISSSTE que recibirán su pensión en julio con el nuevo ajuste y que también son beneficiarios de la Pensión del Bienestar podrán recibir un total de 22,777.68 pesos cada dos meses. Esta suma representa la combinación de las pensiones y el apoyo económico bimestral.

El aumento en las pensiones de julio es una medida significativa que busca asegurar que los pensionados del IMSS y del ISSSTE reciban un ingreso digno y acorde a sus últimos salarios. Este ajuste, junto con los beneficios de la Pensión del Bienestar, ofrecerá un alivio económico importante a miles de adultos mayores en México.