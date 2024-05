HSBC: ¿Quiénes fueron los usuarios afectados por la desaparición de dinero en las cuentas?

En los recientes días en la comunidad bancaria de HSBC presentaron problemas con los servicios, entre ellas incluían quejas de transferencia electrónicas fallidas, imposibilidad de consultar saldos a través de la aplicación móvil, problemas en cajeros, así como la desaparición de dinero en sus cuentas. Estos problemas surgieron tras un mantenimiento programado, afectando gravemente la confianza de los clientes en el sistema bancario.

El pasado lunes 27 de mayo, muchos clientes reportaron estas dificultades para ingresar a sus cuentas y observar la reducción de dinero. A pesar de que los saldos se regularizaron por la mañana del siguiente día del 28 de mayo, los inconvenientes con la banca en línea persistieron, generando una ola de frustración y preocupación entre los usuarios.

¿QUIÉNES FUERON LOS USUARIOS AFECTADOS?

Por medio de la red social de X (antes Twitter) usuarios reportaron situaciones críticas, como la imposibilidad de pagar servicios esenciales debido a las fallas de transacciones. "No puedo pagar mis servicios porque no me permite hacer la transacción", expresó un usuario.

De igual manera, los clientes del banco HSBC reportaron que a cierta hora de la noche les bajan el saldo de su cuenta, preguntándose si esto es una falla por el reciente mantenimiento.

"La mayoría de las noches cuando ingreso a mi banca móvil, me bajan el saldo de mi cuenta, no sé por qué lo harán, pero es alrededor de una hora que me descuentan parte de mi saldo".

La situación desató una considerable preocupación entre los clientes bancarios, quienes especulaban sobre posibles hackeos al sistema de HSBC, aunque tales rumores no fueron confirmados. La incertidumbre sobre la seguridad de sus fondos y la integridad del sistema bancario incrementó la ansiedad entre los usuarios afectados.

¿QUÉ DIJO HSBC ANTE ESTAS FALLAS?

En respuesta a las quejas, HSBC emitió un mensaje a los clientes afectados, pidiéndoles que se comuniquen por mensaje directo para recibir asistencia personalizada y resolver sus problemas.

Esta respuesta busca controlar la preocupación y restablecer la confianza de los usuarios en el banco.

Este incidente subraya la importancia de la comunicación efectiva entre las instituciones bancarias y sus clientes, especialmente durante mantenimientos y ajustes en el sistema.