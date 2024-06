Evita problemas con el SAT y no hagas esto al hacer transferencias entre cuentas propias

Desde el 2021 la dependencia aprobó que los usuarios tienen la responsabilidad de explicar a Hacienda que se realizó transferencias entre cuentas

Por: Luis Flores

El realizar trasferencias bancarias entre cuentas propias puede resultar un movimiento sencillo y útil para poder administrar tu dinero, sin embargo, debes de saber que es una decisión que puede causarte sanciones. Conoce cómo respaldarte para evitar problema con el Sistema de Administración Tributaria (SAT).

Cabe recalcar que el órgano de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) es el encargado de la recaudación, impuestos y la vigilancia del cumplimiento de las obligaciones fiscales.

FISCALIZACIÓN DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES

Entre sus tareas se encuentra la de la fiscalización de las personas físicas y morales, quienes tienen que declarar los ingresos económicos logrados, así sucede cuando perciben salario por nómina o pagos generados por algún emprendimiento.

Es por tal motivo que si tienes la práctica de realizar transferencias entre cuentas propias, debes de saber que esta no se recomienda, pues el SAT registra este movimiento como un ingreso extra y al ser reiterado o la cantidad de dinero traspasada es alta, hay posibilidades de que tengas un llamado de atención.

En el año 2021, la dependencia aprobó que los contribuyentes tienen la responsabilidad de explicar a Hacienda que se realizó transferencias entre cuentas propias y que no se trata de algún movimiento bancario que incrementa los ingresos.

¿CÓMO HACER TRANSFERENCIAS ENTRE CUENTAS PROPIAS?

Si eres de los que haces con regularidad este tipo de transacciones o llegaste a realizar una y no quieres tener problemas con el SAT, lo primero que tienes que conocer es lo que dispone la ley: la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) aprobó el 23 de abril de 2021, la tesis sobre la responsabilidad en la que el contribuyente debe explicarle al SAT que realizó traspasos entre sus cuentas y que no se trata de depósitos.

Para poder presentar a cabalidad la información al SAT es importante contar con documentos que avalen lo que reportas acerca de las transferencias.

La entrega de dichos comprobantes ayuda a acreditar que el traspaso de dinero entre cuentas no fue un depósito en efectivo y no requiere sanción económica por el cobro de contribuciones, pues no es un ingreso nuevo.

¿QUÉ DOCUMENTOS SE DEBEN PRESENTAR?

Estados de cuenta bancarios.

Forma de pago.

Número de cheque o reporte de transferencia.

Origen del importe depositado.

Papel de trabajo.

Además, otro de los factores que son fiscalizados por el SAT son los conceptos de transferencias, por lo que es importante utilizar palabras adecuadas para realizar los movimientos bancarios, para esto, será necesario evitar poner frases que remiten a bromas, usar nombre raros o falsos y evitar usar palabras como armas y drogas, que involucran actividades ilícitas.