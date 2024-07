Estos son los errores más comunes que una persona comete con su Afore

El instrumento de ahorro para el retiro que utilizan muchos trabajadores es la Afore. Las Administradoras de fondos de ahorro para el retiro, resguardan e invierten tu ahorro para el retiro en cuentas individualizadas, y te lo entregarán cuando cumplas 60, 65 años o más o bien, cuando dejes de trabajar.

Sin embargo, hay errores que puedes estar cometiendo que podrían tener un impacto en tus finanzas y aquí te decimos cómo evitarlos.

REALIDAD

A pesar de la importancia del ahorro para el retiro, la realidad es que muchos trabajadores no le prestan atención y para cuando lo hacen ya es demasiado tarde.

Hay que tener en cuenta que las nuevas generaciones de trabajadores dependerán por completo del ahorro que generen a través de su Afore para asegurar su retiro.

Por ello, es fundamental conocer cómo sacarle el máximo provecho y tener claros cuáles son los errores que posiblemente estés cometiendo para evitarlos y poner manos a la obra.

ERRORES QUE COMETES EN TU AFORE

Aquí te presentamos los errores más comunes en tu Afore y la manera de corregirlos:

No saber en qué Afore estás

Para solucionar este problema, busca tu Número de Seguridad Social (NSS). Lo siguiente es entrar a la página de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), en el siguiente enlace: www.consar.gob.mx/ . Proporciona tus datos y te llegará un correo electrónico avisándote en qué Afore te encuentras.

Desconocer qué tipo de rendimientos te paga tu Afore

Al tener conocimiento de dónde está tu fondo de ahorro para el retiro, el siguiente paso es revisar los rendimientos, comisiones y cuotas que la misma te está cobrando. Para estudiar una comparativa entre las diferentes administradoras de fondos de ahorro para el retiro, puedes visitar este enlace.

No recibir el estado de cuenta

Lo que nos indica que, o tu Expediente de Identificación del Trabajador no está integrado debidamente o tus datos no están actualizados, por lo que la Afore no podrá contactarte en caso de que sea necesario.

Desconocer el saldo

No podrás planear tu pensión o, quizá, proyectar el realizar algunas aportaciones adicionales a las marcadas por la ley, que son las que te descuentan cada mes.

No hacer aportaciones voluntarias a tu fondo de ahorro para el retiro

Procura hacer aportaciones voluntarias de forma periódica, esto te ayudará a incrementar la cantidad que estés ahorrando para cuando dejes de trabajar. Además, puedes deducirlas de impuestos cuando hagas tu declaración anual. Entre más deducciones tengas, más pequeña es la base sobre la cual se cobran los impuestos y como resultado pagarás menos.

Recuerda que una Afore representa el ahorro de toda tu vida laboral, es por eso que debes cuidarlo.