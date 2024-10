Estos son los 3 depósitos en efectivo que el SAT no vigila y son libres de impuestos

Con el fin de evitar la evasión de impuestos, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) vigila los depósitos y movimientos de cuentas bancarias. Que las personas hagan transacciones utilizando medios de pago y no efectivo, permite a las autoridades fiscales rastrear los movimientos. Sin embargo; existen 3 depósitos en efectivo que no generan impuestos y la dependencia no vigila.

El SAT considera como depósitos en efectivo todos aquellos realizados en moneda nacional o extranjera en alguna cuenta del sistema financiero, así como las adquisiciones en efectivo de cheques de caja. Es sabido que lo máximo que se puede depositar a una cuenta es de 15 mil pesos, de modo que las cantidades que superen este monto deberán reportar a las autoridades cada mes.

¿QUÉ DEPÓSITOS EN EFECTIVO NO VIGILA EL SAT?

A pesar de que el SAT vigila cada movimiento y depósitos con el fin de evitar la evasión de impuestos, hay 3 depósitos que la dependencia no vigila y no generan impuestos. Esto es muy importante pues algunos ciudadanos podrían encontrarse en alguna de las situaciones en las que sus depósitos podrían no ser vigilados.





Los depósitos en efectivo que el SAT no vigila son los siguientes: