Este es el precio de la gasolina en México hoy lunes 27 de octubre de 2025

Sin duda, una de las principales preocupaciones de los mexicanos sigue siendo principalmente el precio de la gasolina y el diésel, ya que su costo tiene un impacto directo en la economía nacional y familiar.

Esta inquietud aumenta cuando se considera que el valor de los combustibles varía constantemente debido a factores internacionales, impuestos y decisiones gubernamentales.

PRECIO DE LA GASOLINA HOY 27 DE OCTUBRE 2025

Para este lunes 27 de octubre de 2025, el precio promedio de los combustibles en México se mantiene en los siguientes niveles:

La gasolina regular (magna) cuesta 23.412 pesos por litro

regular (magna) cuesta La premium se ubica en 25.824 pesos por litro

El diésel alcanza un promedio de 26.098 pesos por litro

Estos costos son de acuerdo a los reportes más recientes de los permisionarios en línea conforme al Acuerdo A/041/2018 de la extinta Comisión Reguladora de Energía (CRE).

¿DE QUÉ DEPENDE EL PRECIO DE LA GASOLINA EN MÉXICO?

El precio de la gasolina en México se determina por una combinación de factores, entre ellos la inflación, el tipo de cambio frente al dólar estadounidense y el costo internacional del petróleo.

Además, influye el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), que para 2025 aumentó en 4.5%, lo que elevó ligeramente el costo final de los combustibles y de otros productos energéticos.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) actualiza este impuesto conforme a la inflación y publica cada viernes los estímulos fiscales en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Estos subsidios determinan si los consumidores pagan más o menos por litro, dependiendo del comportamiento del mercado petrolero.

Durante los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum Pardo, se ha insistido en que los llamados "gasolinazos" quedaron en el pasado. Sin embargo, los precios siguen ajustándose según la inflación y las condiciones del mercado internacional.

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció recientemente que solicitó a la Secretaría de Energía establecer mesas de diálogo con empresarios gasolineros para evitar incrementos abruptos durante 2025, con el objetivo de mantener estabilidad en los precios y proteger el poder adquisitivo de los consumidores mexicanos.