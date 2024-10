Esta moneda se vende en 180 mil pesos; conoce cuál es y sus características

En México han existido a lo largo de su historia, muchas de ellas ya no se encuentran en circulación y se han vuelto muy valiosas para los coleccionistas. Este es el caso de una divisa de 1987 que es comprada en 180 mil pesos, un valor más alto del que tenía esta pieza cuando se encontraba circulando. La moneda tiene una serie de características que la hacen única.

La pieza tiene a Venustiano Carranza siendo una de sus principales características, la pieza según el Banco de México (Banxico) ya no se encuentra en circulación pues fue sustituida con el cambio de monedas y la entrada de los billetes. Sin embargo; la divisa aún la tienen algunas personas que ignoran que los coleccionistas pagan más de 100 mil pesos.

¿CUÁL ES LA MONEDA DE VENUSTIANO CARRANZA?

Esta pieza según Banxico pertenece a la familia A y tiene la efigie de Venustiano Carranza, el Primer Jefe de Revolución. La moneda tenía un valor 100 pesos cuando se encontraba en circulación, sin embargo; tiene otra serie de características que la hace única y son:

Reverso: Exhibe la figura de Venustiano Carranza en tres cuartos de perfil, junto al número "100" en posición vertical, el año de acuñación y la inscripción "V. CARRANZA".

en tres cuartos de perfil, junto al número "100" en posición vertical, el año de acuñación y la inscripción "V. CARRANZA". Anverso: Ostenta el Escudo Nacional de México en relieve escultórico, acompañado de la leyenda "ESTADOS UNIDOS MEXICANOS".

Dimensiones: Tiene un diámetro de 26.5 mm y un peso de 11.8 gramos.

Material: Fabricada en una aleación de bronce y aluminio

El valor de esta moneda no radica simplemente en su material, sino en una combinación de factores históricos y sentimentales, el Banco de México ya no produce estas monedas, lo que incrementa su valor al haber una oferta limitada; además, el hecho de que ya no haya en circulación le da un valor mayor para los coleccionistas que han ofertado 180 mil pesos por la divisa.