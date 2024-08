¿Debes pagarle impuestos al SAT si tienes la Pensión Bienestar? Esto se sabe

La Pensión Bienestar está convertida en una de las más importantes, populares y consolidadas que la República Mexicana ha tenido en los últimos años y lo anterior se debe, específicamente, al apoyo que entrega a los adultos de la tercera edad, los cuales recientemente se han preguntado si, al recibir este dinero, están obligados a pagar impuestos ante el SAT.

Como sabes, la Pensión Bienestar no es más que un apoyo entregado por el Gobierno de México que tiene como objetivo principal salvaguardar las necesidades de los adultos mayores, el sector más vulnerable de la sociedad. Para ello, entrega de manera periódica (cada dos meses) un ingreso que, para este 2024, asciende a los seis mil pesos.

Con este monto, los adultos de la tercera edad pueden subsanar sus necesidades básicas como aquellas relacionadas con la alimentación, la vestimenta y su día a día. No obstante, en las últimas semanas ha surgido en redes una disyuntiva en torno a si estos, por recibir un pago de seis mil pesos, están obligados a pagar impuestos ante el SAT. ¿Qué dice la ley al respecto?

¿AFILIADOS A LA PENSIÓN BIENESTAR DEBEN PAGAR IMPUESTOS ANTE EL SAT´

Se pensaría que, al recibir un monto económico que asciende a los seis mil pesos cada dos meses, los más de 12 millones de afiliados a la Pensión Bienestar tendrían que estar obligados a pagar impuestos ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Afortunadamente para su causa, esto no puede estar más alejado de la realidad.

Y es que, de acuerdo con el quinto párrafo del Artículo 90, correspondiente a la Ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR), esta clase de apoyos no está sujeta a impuestos. En otras palabras, dichas entregas sociales no se consideran ingresos para las personas físicas, por lo que estas no están obligadas a responderle al SAT.

¿CUÁNTOS PAGOS DE LA PENSIÓN BIENESTAR QUEDAN EN 2024?

Si el calendario de pagos no sufre alguna modificación en las próximas semanas, los millones de beneficiarios de la Pensión Bienestar recibirán un par de depósitos más en este 2024. El primero llegará durante las primeras semanas de septiembre como parte del pago septiembre - octubre, mientras que el último está programado para noviembre y formará parte del pago noviembre - diciembre.