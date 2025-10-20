El aguinaldo sufrirá este descuento a partir de esta cantidad. Te contamos de qué trata

Una de las prestaciones más esperadas por los trabajadores formales, además del reparto de utilidades, es el aguinaldo, una suma que viene a auxiliar los gastos durante la temporada decembrina.

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo (LFT) es obligatorio que todos los patrones entreguen este recurso que consiste en 15 días de salario, para entregarse en fecha límite del 20 de diciembre, ni un día más.

EL DESCUENTO QUE SE APLICA AL AGUINALDO

Sin embargo, aunque hay una parte del aguinaldo que está exenta del impuesto sobre la renta (ISR), no todo el total queda libre de gravamen, ya que existen disposiciones para que este pueda aplicarse.

De acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el aguinaldo estaría dispuesto al ISR, siempre y cuando supere 30 veces la UMA (Unidad de Medida y Actualización).

Así, para este año 2025 cada UMA asciende a 113.14 pesos, y el límite exento es equivalente a 3 mil 394.20 pesos, lo que significa que si un empleado supera esa cantidad entonces aplica el impuesto.

Por ejemplo, si a un trabajador el patrón le entrega 6 mil pesos, esto quiere decir que por 3 mil 394.20 pesos no paga impuesto, pero por el resto, 2 mil 605.80 pesos, paga ISR.

ESTOS CONTRIBUYENTES PAGAN ISR

Ahora bien, que si piensas que el dinero se te paga libre de polvo y paja, pues no, la cosa no es así, ya que está sujeto a la Ley del Impuesto Sobre la Renta, y este se paga sobre la base de ingresos que obtengan las personas físicas y morales en México, cuya recaudación tiene como fin la contribución al gasto público.

Y para quedar más claros, el ISR están obligados a pagarlo personas físicas que vivan y labore en el país, sin que importe de dónde provienen los ingresos; empresas que tengan operaciones en el territorio nacional y, no menos importantes, mexicanos que viven en el extranjero y que tengan ganancias en el país.

Finalmente, es importante mencionar que el ISR no aplica a herencias y donaciones, pero sí por sueldos, honorarios, actividades comerciales o rentas, con una tarifa que varía según el tipo ingreso y el monto.