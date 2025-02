Donald Trump pretende desaparecer los centavos. Este es el motivo

El presidente de Estados Unidos hizo el anuncio a través de su red Truth Social, y explicó la razón que lo orilló a hacerlo

Por: Edel Osuna

Indiscutiblemente, Donald Trump llegó con todo a la Casa Blanca para su segundo mandato, y no lleva ni el mes y ha sacudido todos los estratos políticos y financieros.

Y ahora, a través de su red Truth Social, hizo un anuncio desde Nueva Orleans, donde se jugó el Super Bowl LIX: adios a los centavos de dólar.

“Desde hace mucho tiempo, los Estados Unidos han acuñado monedas de un centavo que, literalmente, nos cuesta producir más de dos centavos, ¡esto es un desperdicio! He instruido a mi secretario en el Tesoro para que dejen de hacer nuevas monedas de un centavo. Hay que combatir el gasto en el presupuesto de nuestra gran nación, incluso si es un centavo a la vez”, publicó.

De acuerdo con la información, el motive de la medida obedece a su alto costo de producción, pues según el mandatario norteamericano, por lo que no tiene sentido que la Casa de Moneda siga haciéndolos.

MONEDA INCÓMODA

Y aunque muchas de las órdenes y disposiciones de Trump no han encontrado eco, en esta ocasión podría ser diferente, pues podría tener millones de personas a favor.

Según el periódico The New York Times, uno de los problemas más molestos con la moneda de centavo es que, debido a que su valor es tan bajo, la gente las recibe y no las gasta.

Así, el Departamento del Tesoro no recibe monedas suficientes, por lo que tiene que acuñar más a un costo mayor que el valor nominal de la pieza.

Además, se indicó que, aunque ya no se acuñen más monedas de un centavo con la efigie de Abraham Lincoln, continuarán con su valor; además, podrían convertirse en preciadas piezas de colección.