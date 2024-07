Cuánto cuesta regularizar un auto chocolate en julio de 2024; requisitos

La última actualización sobre la regularización de los autos chocolate dictó que será el 30 de septiembre el último día para legalizar los coches extranjeros sin papeles; sin embargo, pocos mexicanos saben el costo que esto conlleva y es importante saber este punto para poder realizar este proceso y no tener una sanción.













Es importante señalar que el último día será el 30 de septiembre, esto debido a que el 1 de octubre del presente año deja la presidencia al actual mandatario de México y padre de este programa: Andrés Manuel López Obrador. Ante las pocas semanas que quedan, muchos dueños de autos chocolate se preguntan el precio y requisitos para legalizar sus coches extranjeros.









¿Cuánto cuesta legalizar mi auto extranjero sin papeles?













Si tienes un auto chocolate y aún no has realizado el proceso de legalización, debes saber que además de tener un costo se deben de cumplir ciertos requisitos pues de otra manera no podrás realizar este proceso. En primera instancia es fundamental saber que el precio para legalizar tu auto extranjero es de 2 mil 500 pesos mexicanos.













Ahora que sabes el precio, es importante conocer los requisitos y documentos necesarios para poder legalizar tu auto y no ser acreedor de una sanción. Estos son los pasos a seguir para que puedas regularizar tu coche.













Identificar si tu vehículo es legalizable, es decir, que cumpla con los requisitos para ser regularizado.









Sacar cita y llevar los documentos necesarios que son:

CURP

Número de Identificación Vehicular (NIV)

Código postal

Dirección de correo electrónico

Número de teléfono













Programar tu cita y presentar:





Comprobante de propiedad

Imagen impresa del NIV

Identificación oficial vigente

Comprobante de domicilio

Manifiesto bajo protesta de verdad

Comprobante de pago de 2 mil 500 pesos en Repuve

Comprobante de cita impreso