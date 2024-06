Costco lanza un nuevo sabor de galletas; este es el precio

Costco es una de las tiendas más populares en venta minorista, pues ofrece una amplia variedad de productos y algunos de los más destacados son los que se venden en su departamento de panadería y repostería.

Los famosos pasteles de Costco han creado un gran furor entre sus clientes, por lo que la tienda busca innovar con nuevas propuestas y sabores para brindar más opciones en sus alimentos.

NUEVO SABOR

Recientemente Costco lanzó un nuevo sabor de galletas que se han convertido en las favoritas de muchas personas, se trata de las S´more. Con malvavisco tostado, cubierta de chocolate y trozos de galleta Graham.

El nombre de este tipo de galletas se debe a la contracción de las palabras en inglés "some more", en español, "algo más".

Este postre se popularizó bastante en Estados Unidos y Canadá por prepararse principalmente durante los campamentos junto a una fogata, donde los malvaviscos se acercan al fuego para posteriormente mezclarse con galleta y chocolate, formando una especie de sándwich.

La primera versión de cómo prepararlas fue publicada en 1927, en una guía de chicas exploradoras llamada "Tramping and trailing with the girls scout".

Asimismo, este tipo de galleta se ha convertido en una referencia de la cultura popular estadounidense, siendo mencionada en múltiples películas y series a lo largo de los años.

¿CUÁNTO CUESTAN?

El paquete de estas galletas incluye 24 piezas, la cual puedes adquirir a tan solo 149 pesos. Están disponibles en todas las sucursales alrededor del territorio de la República Mexicana.