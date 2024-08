Condusef: ¿Buscas un préstamo en línea? Cuidado con estas 6 aplicaciones fraudulentas

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), exhortó a tener cuidado con diversos sitios en Internet, donde se ofrecen préstamos con supuestas facilidades, pero que algunas de ellas se dedican a cometer fraudes.

Debido al regreso a clases, las personas suelen pedir préstamos; sin embargo, hay quienes caen en manos de delincuentes, ya que se anuncian en redes sociales donde ofrecen aparentes facilidades, pero realidad se trata de gente que se dedica a cometer fraudes.

APLICACIONES FRAUDULENTAS

La Policía Cibernética ha ofrecido asesoría a usuarios que han sido víctimas de supuestas empresas registradas bajo los nombres de:

Presta Max.

Molo Préstamo.

Super Efectivo.

We Crédito.

Crédito Cash.

Ample Cash.

DE ESTA MANERA OPERAN

Según información de la Condusef, para acceder al préstamo, el solicitante debe descargar una aplicación mediante la cual al aceptar los términos y condiciones brinda acceso a sus contactos, galería de fotos, mensajes SMS, entre otros, como ocurre con todas las aplicaciones, a diferencia que en este caso los utilizan para cometer extorsiones y amenazar con hacer publicaciones entre sus contactos a quienes se atrasan con algún pago.

La forma en que atraen a las personas es haciéndoles ofrecimientos atractivos sin importar que estén en buró de crédito y hacer depósitos de inmediato, no obstante, suelen no entregarles dinero, entregarles menos o pedirles un depósito como condición para dar el supuesto préstamo y al final se desaparecen.

NO ESTÁN REGISTRADAS

Se trata de pseudo empresas operadas por delincuentes foráneos que obviamente no cuentan con oficinas locales, no están registradas ante Condusef o Profeco y, en Facebook, no cuentan con verificación.

Para evitar fraudes toma en cuenta las siguientes recomendaciones de Policía Cibernética Municipal:

Acude a bancos o empresas que cuenten con oficinas.

Verifica su registro ante SIPRES (Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros).

Evita hacer depósitos como condición para recibir el préstamo.

Si fuiste víctima de fraude acude a la Policía Cibernética a través del teléfono 614-442-73-00 y 072, extensión 3214 o a través de las redes sociales Facebook y X, como @ciberpoliciaCUU.