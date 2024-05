¿Cómo saber cuánta gasolina tiene mi carro si la aguja no marca?

En un carro el tablero es el indicador más importante para saber que todo está en orden con su funcionamiento. Sin embargo, en algunas ocasiones las agujas indicadoras dejan de funcionar, y de las cosas más preocupantes es cuando te das cuenta que la aguja de la gasolina no se ha movido en un rato y no sabes si alcanzarás a llegar a tu destino o no.

Ante esta situación que de seguro a bastantes personas les sucede, hoy te enseñaremos cómo verificar el nivel de gasolina si tu medidor no sirve.

¿CÓMO SABER SI LA AGUJA DEL MEDIDOR DE GASOLINA NO SIRVE?

Uno de los principales motivos para saber que la aguja de combustible no está funcionando, es cuando acabas de cargar gasolina y el estado en el tablero no cambia, marcando un bajo nivel de combustible.

Otra manera, es justamente cuando el indicador marca tanque lleno o a un nivel decente y de la nada tu carro se apaga, si ya comprobaste que no es la batería, el problema es que te quedaste sin gasolina.

También puedes corroborarlo si durante tu trayecto la aguja se mueve mucho de manera irregular, no solo descendente.

El indicador de combustible de tu auto funciona de manera similar a un flotador en un tanque de agua. Cuando el tanque está lleno, la resistencia eléctrica en el sensor envía una señal al indicador, mostrando su estado y a medida que el nivel de gasolina disminuye, el indicador cambia para reflejar el contenido del tanque.

¿CÓMO SABER CUÁNTA GASOLINA TIENE MI CARRO?

Para saber si tu carro tiene o no gasolina, es necesario bajar de tu vehículo y dar unos ligeros golpes en la parte de abajo del tanque de combustible. Si se escucha un chapoteo ligero o un sonido seco, eso significa que tu auto tiene gasolina; si por el contrario, se escucha hueco, significa que el tanque está vacío.

Si notas que tu carro cuenta con combustible pero quieres saber cuánto tiene, busca una rama o un palo que pueda entrar por la tapa de carga y mételo hasta que toque el fondo del tanque sin perder la medida total, al retirarlo, notarás una parte mojada y ese será tu indicador de cuánta gasolina tienes.

¿QUÉ PUEDO HACER SI NO FUNCIONA EL MEDIDOR DE GASOLINA?

Si hiciste estos pasos y notas que, en efecto, tu medidor no está funcionando, lo que puedes hacer es consultar tu manual de usuario para hacer una autoprueba.

Cada auto tiene su propio mecanismo, sin embargo, una manera que puede funcionar en la mayoría de los vehículos es que generalmente hay que presionar el botón del odómetro, después prender y apagar varias veces las luces.

Si la aguja del indicador de gasolina no hace un recorrido completo durante el procedimiento de autoprueba, es probable que tenga problemas. Lo mejor es acudir con un profesional y realizar el mantenimiento preciso.