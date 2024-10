Las tarjetas de crédito son herramientas financieras que, si se utilizan de manera responsable, pueden ofrecer muchos beneficios, desde la facilidad para realizar compras hasta la acumulación de recompensas. Sin embargo, también pueden generar costos adicionales si no se comprende bien cómo se calculan los intereses.

Para evitar sorpresas desagradables y mantener el control de tus finanzas, es fundamental entender cómo funciona el interés en una tarjeta de crédito, especialmente si tienes una tarjeta sin revisar buro, como las que ofrece Stori Card, que permiten a más personas acceder al crédito sin complicaciones.

¿CUÁL ES EL INTERÉS DE UNA TARJETA DE CRÉDITO?

El interés es el costo que los bancos o emisores de tarjetas cobran por prestar dinero. En el caso de una tarjeta de crédito, se cobra sobre el saldo no pagado a tiempo. Esto significa que, si no liquidas el monto total de tu deuda en la fecha de pago, el banco aplicará un porcentaje adicional al saldo restante, el cual aumenta el monto que debes.

El interés en una tarjeta de crédito se expresa como una tasa de porcentaje anual o Tasa de Interés Anual (APR, por sus siglas en inglés). Esta tasa indica el costo del crédito durante un año, aunque los intereses generalmente se calculan de manera diaria o mensual. Conocer tu tasa de interés es crucial para entender cuánto pagarás si no cubres el saldo total.

¿CUÁNDO SE APLICA EL INTERÉS?

El interés en una tarjeta de crédito se aplica cuando el usuario no paga el saldo completo de su estado de cuenta antes de la fecha de vencimiento. Cada vez que realizas una compra con tu tarjeta de crédito, el banco te da un período de gracia, generalmente entre 20 y 30 días, durante el cual no se te cobra interés si pagas el saldo total en la fecha de corte.

Si no logras cubrir el saldo completo, el interés se comenzará a aplicar sobre el monto restante. Este se calculará diariamente hasta que pagues tu deuda por completo. Por lo tanto, cuanto más tiempo te demores en liquidar el saldo, más interés se acumulará, incrementando el total de tu deuda.





EJEMPLO

Imagina que tienes una tarjeta con una tasa de interés del 30% anual. Si no pagas el saldo completo de $10,000 MXN, el banco comenzará a aplicar intereses sobre esa cantidad. Diariamente, el cálculo sería del 30% dividido entre 365 días, lo que resulta en un 0.0822% diario. Esto significa que cada día que no pagas el saldo, tu deuda aumenta en aproximadamente $8.22 MXN, lo que puede sumarse rápidamente si no se gestiona adecuadamente.

TIPOS DE INTERÉS EN UNA TARJETA DE CRÉDITO

Existen diferentes tipos de interés que pueden aplicarse a una tarjeta de crédito, dependiendo del tipo de transacción que realices.Estos son los más comunes:

INTERÉS SOBRE COMPRA

Este es el tipo de interés más común y se aplica cuando realizas una compra y no pagas el saldo total a tiempo. Si bien las compras suelen tener un período de gracia, si no pagas a tiempo, se comenzará a cobrar el interés sobre el saldo restante.

INTERÉS SOBRE RETIROS EN EFECTIVO

Este tipo de interés se aplica cuando retiras dinero en efectivo usando tu tarjeta de crédito. Los retiros en efectivo generalmente no cuentan con un período de gracia, por lo que el interés comienza a acumularse de inmediato. Además, este interés suele ser más alto que el que se cobra por las compras.

INTERÉS SOBRE TRANSFERENCIA DE SALDO

Algunas tarjetas permiten transferir deudas de otras tarjetas a una nueva tarjeta con una tasa de interés introductoria más baja. Sin embargo, si no pagas este saldo en el tiempo establecido, el interés volverá a ser el estándar.

¿CÓMO EVITAR PAGAR INTERESES?

La forma más efectiva de evitar pagar intereses en tu tarjeta de crédito es liquidar el saldo completo de tu estado de cuenta cada mes. Esto te permitirá aprovechar los beneficios del crédito sin incurrir en costos adicionales. Aquí algunos consejos para evitar los cargos por intereses:

PAGA A TIEMPO Y EN SU TOTALIDAD

La regla de oro es pagar el saldo completo antes de la fecha de vencimiento. De esta manera, evitarás que el banco te cobre intereses por el saldo no pagado.

CONOCE TU CICLO DE FACTURACIÓN

Familiarízate con las fechas de corte y pago de tu tarjeta. Aprovecha el período de gracia para realizar compras y liquidarlas antes de que comience a acumularse el interés.

EVITA LOS RETIROS EN EFECTIVO

Estos suelen generar intereses desde el momento en que se realiza el retiro, además de comisiones adicionales.

UTILIZA HERRAMIENTAS FINANCIERAS

Algunas tarjetas, como la Stori Card, te permiten gestionar tus pagos de manera más sencilla a través de aplicaciones móviles que te ayudan a llevar un control de tus gastos y fechas de vencimiento.