BBVA: ¿Cuáles son los depósitos que no reportará al SAT?

En un contexto de creciente atención hacia la fiscalización y transparencia financiera, BBVA ha señalado cuáles depósitos de los contribuyentes no serán reportados al Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Esta aclaración surge tras las modificaciones a la Miscelánea Fiscal 2022, que cambió el Artículo 55 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, aumentando la frecuencia de los reportes de depósitos de los bancos al SAT de anual a mensual.

Una de las principales preocupaciones de los usuarios es entender qué tipos de transacciones no generan reportes.

¿CUÁLES SON LOS DEPÓSITOS QUE BBVA NO REPORTARÁ AL SAT?

De acuerdo con la información proporcionada, los bancos no reportarán depósitos en cheques o transferencias electrónicas que no superen los 15 mil pesos mensuales. Este umbral se aplica específicamente a los depósitos no en efectivo; es decir, las transferencias electrónicas y cheques que no alcancen dicha cantidad quedan fuera del radar del fisco.

Por otro lado, el SAT no vigila ni cobra impuestos sobre ciertos depósitos, tales como:

Gastos familiares, incluidos aquellos de padres a hijos o entre cónyuges.

Pagos por ventas de artículos de catálogo, como productos cosméticos o artículos para el hogar.

Aportes a tandas.

Préstamos personales.

No obstante, es importante que los contribuyentes estén alertas. Aunque estas transacciones no son reportadas de manera rutinaria, el SAT tiene la facultad de solicitar información a las instituciones financieras en caso de detectar incongruencias entre los ingresos y gastos de un contribuyente. Esto resalta la necesidad de mantener registros claros y precisos de las transacciones financieras.

Las transferencias bancarias, que permiten una gestión financiera eficiente, continúan siendo una opción viable para realizar pagos, cubrir deudas y llevar a cabo operaciones comerciales. Sin embargo, los usuarios deben ser conscientes de las implicaciones fiscales y de la responsabilidad de reportar ingresos de manera adecuada.

Con esta información, BBVA busca facilitar la comprensión de sus clientes sobre los procedimientos fiscales y promover un uso consciente de los servicios bancarios.