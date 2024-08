Así puedes salir de buró de crédito sin pagar tu adeudo

Si has realizado compras usando alguna tarjeta de crédito y no pudiste liquidar tu deuda, es posible que ahora mismo te encuentren en el Buró de Crédito. Sin embargo; a pesar de que el método más sencillo para no encontrarte en dicha lista es realizar el pago de tus adeudos, es posible salir sin tener que pagar y es un proceso totalmente legal.













El Buró de Crédito es una entidad autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que genera informes del historial crediticio de una persona o empresa. Aquí se recopilan los datos y se incluye información relacionada con la actividad financiera respecto al crédito; es decir si la persona paga a tiempo o si acumula deudas conforme avanza el tiempo.













Es importante saber que este historial lo tienen los bancos o tiendas departamentales sabrán tu comportamiento financiero cuando quieras obtener una tarjeta de crédito, préstamo o crédito hipotecario. Si eres una persona que realiza sus pagos a tiempo es posible obtener lo solicitado; sin embargo, por el otro lado de tener adeudo se te negará estos préstamos.













¿CÓMO PUEDO SALIR DEL BURÓ DE CRÉDITO?













Si te encuentras dentro del Buró de Crédito y deseas obtener algún préstamo, debes de saber que hay una manera de salir de la lista sin tener que pagar el adeudo. Los expertos en finanzas han señalado que la condición para ser borrado es de la lista es no superar los 2 millones 500 mil pesos de adeudo o cometer un delito para obtener dicho crédito.













Si tu deuda es igual o menor a 157 pesos se eliminará en un año, mientras que los montos iguales a 3 mil 145 pesos se anularán en dos años, en tanto que los adeudos menores a 6 mil 260 pesos se eliminarán de tu historial en cuatro años.





