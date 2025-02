Aranceles de Trump afectan el crecimiento: Agustín Carstens

Asegura que impactarán también en la generación de empleos e inflación; además, la incertidumbre generalizada afectará a los bancos centrales

Por: Edel Osuna

El exgobernador del Banco de México (Banxico), Agustín Carstens, abordó el tema de los aranceles en la primera edición de la Conferencia de Chapultepec, la cual fue organizada por la oficina de representación del Banco de Pagos Internacionales (BIS) en la Ciudad de México.

Durante la disertación, quien fuera secretario de Hacienda durante el gobierno de Felipe Calderón, señaló que el aumento en estos impuestos impactaría negativamente en la economía de los países.

"Los aranceles no son buenos para el crecimiento. No son buenos para el empleo. No son buenos para la inflación", advirtió durante la conferencia magistral Lecciones aprendidas y desafíos futuros para los bancos centrales de las Américas.

Ante dignatarios de organismos multilaterales, académicos de universidades extranjeras, banqueros centrales y especialistas, indicó que, si bien todavía se desconoce en qué partes y cómo se implementarían estos aranceles, ya hay un efecto negativo en diversos sectores económicos.

Tampoco se conoce la duración tanto de la medida, como de las condiciones, pero puso en duda el método con el uso de las amenazas.

Por otra parte, Carstens afirmó que la incertidumbre generalizada que se está sintiendo en torno a las políticas, impactará a los bancos centrales; por ello los instó a estar atentos y actuar en consecuencia cuando sea necesario y hacerlo de manera firme a fin de no afectar la credibilidad en los bancos centrales, pues existe el riesgo de que las empresas posterguen las inversiones y en las casas se evitarían grandes compras, lo que afectaría a la inflación, pero de forma aislada.