AMLO ve especulación en freno a planta de Tesla en Nuevo León

En la conferencia mañanera de este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), sugirió que Tesla podría haber detenido la construcción de su nueva planta en Santa Catarina, Nuevo León, como parte de una estrategia para generar especulación financiera y obtener ganancias.

Esta declaración se dio en el contexto de la reciente decisión de Elon Musk, cofundador y director general de Tesla, de posponer el proyecto hasta después de las elecciones presidenciales de Estados Unidos.

Desde Palacio Nacional, López Obrador expresó su desconfianza respecto a las verdaderas intenciones detrás del anuncio de Musk.

"Por eso digo que no es serio, deben tener ellos otro plan de negocio o ya hicieron el negocio, porque también muchas veces estas empresas no producen sino especulan, dan a conocer una noticia, les va muy bien en las bolsas de valores, aumenta el precio de sus acciones y ya la producción pasa a un segundo plano", afirmó el mandatario.

El presidente también señaló que el proyecto no ha avanzado significativamente desde su anuncio inicial, sugiriendo que podría tratarse de una táctica de especulación. "Es que no se avanzó, ya pasó tiempo", añadió.

SITUACIÓN DE TESLA EN NUEVO LEÓN

Elon Musk, por su parte, explicó que la decisión de detener la construcción de la planta hasta después de las elecciones en Estados Unidos se debe a la incertidumbre sobre las políticas comerciales que podrían implementarse bajo un nuevo gobierno.

En particular, Musk mencionó la posibilidad de que el expresidente Donald Trump, quien ha insinuado su interés en volver a postularse, imponga aranceles significativos a los autos fabricados en México.

Ante esta situación, López Obrador defendió al gobernador de Nuevo León, Samuel García, de cualquier responsabilidad en el anuncio hecho por Tesla, enfatizando que la decisión no fue influenciada por las autoridades locales. "No, pero no es culpa de él, no, no, no", aseguró el presidente.

Finalmente, el mandatario mexicano expresó su confianza en que el proyecto de Tesla en Nuevo León continúe una vez que se definan las elecciones en Estados Unidos y destacó que la amenaza de aranceles a los autos producidos en México no es seria, ya que trasladar la producción a Estados Unidos incrementaría los costos significativamente.

"Como siempre lo hemos dicho aquí, de la campaña y en las campañas hay mucha pasión, mucha retórica, se habla en demasía, pero no solo en EU, en cualquier país en donde hay elecciones, ya cuando pasan las elecciones y se constituyen los gobiernos ya es otra cosa", concluyó López Obrador.