Aguinaldo 2025: ¿Cuándo reciben su pago los pensionados de IMSS e Issste?

Miles de pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) esperan que al final de este 2025 llegue el pago del aguinaldo, una de las prestaciones más esperadas por los adultos mayores que cotizaron en el sistema público.

De acuerdo con información oficial, ambas instituciones realizarán el depósito del aguinaldo en el mes de noviembre, aunque existen diferencias en las fechas y en el número de pagos que cada grupo de pensionados recibe.

¿CUÁNDO CAE EL PAGO DEL AGUINALDO A PENSIONADOS DEL ISSSTE?

El ISSSTE confirmó que sus pensionados recibirán dos pagos correspondientes al aguinaldo 2025. El primer depósito se realizará en la primera quincena de noviembre, según el Calendario de pagos a pensionados y jubilados 2025 publicado por la institución.

Aunque el documento no especifica la segunda fecha, históricamente el segundo pago de esta prestación se realiza el 2 de enero del siguiente año, por lo que los beneficiarios pueden esperar la misma dinámica para este ciclo.

Este beneficio aplica para quienes se retiraron bajo los regímenes de jubilación del ISSSTE y reciben pensión directamente del instituto.

¿CUÁNDO PAGAN EL AGUINALDO PARA PENSIONADOS DEL IMSS?

En el caso del IMSS, el aguinaldo se depositará durante noviembre, aunque todavía no se ha publicado una fecha oficial. No obstante, se prevé que el pago coincida con la pensión correspondiente al mes de diciembre, la cual está programada para el lunes 3 de noviembre de 2025.

El instituto detalla que solo los pensionados por cesantía en edad avanzada o vejez bajo la Ley del Seguro Social de 1973 tienen derecho a esta gratificación, que equivale a una mensualidad completa de su pensión.

¿POR QUÉ ALGUNOS PENSIONADOS NO RECIBEN AGUINALDO?

La diferencia radica en el régimen legal bajo el cual se otorgó la pensión. Los jubilados del IMSS o ISSSTE con derechos adquiridos bajo leyes anteriores mantienen beneficios más amplios, entre ellos el aguinaldo.

Por ejemplo, quienes se pensionaron en el IMSS bajo la Ley de 1997 no reciben aguinaldo, ya que su esquema se basa en cuentas individuales administradas por las Afores y no contempla prestaciones adicionales como esta.

En cambio, quienes cotizan bajo los sistemas más recientes, basados en aportaciones individuales, dependen de su ahorro acumulado y no reciben prestaciones extra por parte del gobierno.